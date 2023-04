Warum Fleischer auf vegane Würstel setzen

AFP via Getty Images

Fleisch bringt´s immer weniger. In Österreich geht der Konsum konstant zurück. Gleichzeitig boomt der Markt mit veganen Alternativen, die Fleischproduzenten wittern hier eine neue Chance.

Wien. Die Zeiten, in denen man sich als Vegetarier im Wirtshaus mit einem Beilagenteller hat begnügen müssen, sind vorbei. Auch in den hintersten Winkeln des Landes hat sich längst herumgesprochen, dass nicht zu jedem Anlass zwangsläufig ein Schnitzel oder Bratl auf dem Teller liegen muss. Knapp 59 Kilo Fleisch essen Herr und Frau Österreicher durchschnittlich im Jahr. Im internationalen Vergleich ist das zwar immer noch viel, allein in den vergangenen zehn Jahren bedeutet das aber einen Rückgang von fast zehn Prozent.

14,5 Prozent aller vom Menschen verursachten Treibhausgasemissionen gehen der UN-Ernährungs- und Landwirtschaftsorganisation (FAO) zufolge auf das Konto der Nutztierhaltung. Für das Klima ist der europaweite Rückgang des Fleischkonsums also eine gute Nachricht. Das ist für die meisten Menschen aber nicht die Hauptmotivation, auf Fleisch zu verzichten. Diese würden das eher tun, um Tiere zu schützen, heißt es in einer aktuellen Studie aus Deutschland.

Sei es drum. Global gesehen ist auf dem Fleischmarkt einiges im Umbruch. „Wir stehen vor nichts weniger als dem Ende der Fleischproduktion, wie wir sie kennen“, prophezeit Agrarexperte Carsten Gerhardt von der Beratungsagentur Kearney, die 2019 mit einem Bericht über die Entwicklung der Fleischindustrie aufhorchen ließ: „Bereits 2040 werden nur 40 Prozent der konsumierten Fleischprodukte von Tieren stammen“, hieß es darin. Dies bedeute auch ein Schrumpfen der Massentierhaltung mit all ihren Problemen.