„Dauerstress“: Schuldirektoren in Wien fordern runden Tisch

Wien. Die Lehrergewerkschaft warnt seit Jahren vor einer Überfrachtung der Schulen mit Verwaltung, für die Direktoren der Wiener Pflichtschulen ist nun die Grenze des Bewältigbaren erreicht. „Dauerstress“ und „permanente Überbelastung“ ließen viele über eine Rückkehr in die Klasse oder vorzeitige Pensionierung nachdenken. Per offenem Brief fordern sie nun einen runden Tisch.

In den vergangenen Jahren habe es mit Verantwortungsträgern sehr viele Gespräche über zusätzliche Aufgaben und Probleme gegeben, heißt es in dem Schreiben. Diese hätten aber nur selten Erleichterung gebracht. Stattdessen seien immer neue Aufgaben und Erschwernisse dazugekommen. Die Dichte, Zeitabläufe und (Nicht-)Kommunikation mit dem Bildungspersonal seien dabei „neu und besorgniserregend zugleich“.

All das wirke sich auch negativ auf die Gesundheit der Schulleiterinnen und -leiter, von denen immer mehr über das Abgeben ihres Postens nachdenken würden, und die Bildungsqualität der Schülerinnen und Schüler aus. „Es reicht – so kann es im Interesse unserer Kinder nicht mehr weitergehen!“, heißt es in dem Brief, der an Bildungsminister Martin Polaschek (ÖVP), Bürgermeister Michael Ludwig (SPÖ) und Bildungsstadtrat Christoph Wiederkehr (Neos) adressiert ist. Darin wird auch betont, dass sie sich „im Sinn der uns anvertrauten Schüler*innen und der pädagogischen Qualität der Schulen“ weitere Maßnahmen vorbehalten.

Mit sich selbst beschäftigt

Wegen diverser Verwaltungsreformen, ohne ausreichenden Vorlauf eingeführter neuer Verwaltungsportale und überbordender Bürokratie ohne erkennbaren Mehrwert sind die Wiener Pflichtschulen dem Brief zufolge derzeit derart mit sich selbst beschäftigt, dass sie sich nicht um diejenigen kümmern könnten, für die sie eigentlich da sein sollten. Dazu kämen ein Personalmangel auf allen Ebenen (Lehrpersonal, Freizeitpädagogen und -pädagoginnen, Bildungsdirektion), eine „eklatante“ Zunahme an Kindern mit Entwicklungsdefiziten bzw. Bedarf an Betreuung durch die Jugendhilfe und besonders viele Schüler und Schülerinnen mit nicht deutscher Alltagssprache. (APA)

("Die Presse", Print-Ausgabe, 15.04.2023)