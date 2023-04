Bankkunden suchten Geld

Fusion von Hello- und Easybank strapaziert die Nerven der Kunden.

Während die meisten Menschen über das Osterwochenende Eier und Süßes fanden, hatten einige Hello-Bank-Kunden auf der Suche nach ihrem Geld weniger Glück. Ihre Konten wurden an dem besagten Wochenende der Easybank einverleibt. Das hatte die Bank ihren Kunden online und in einem Schreiben per Brief angekündigt. Doch die Transformation lief alles andere als easy.

Die Bawag, zu der die Easybank gehört, hatte den Online-Broker im Sommer 2021 von der französischen Bank BNP Paribas gekauft, im Dezember wurde die Übernahme abgeschlossen. Diese Woche sollten nun aus den ehemaligen Hello-Bank-Kunden gezwungenermaßen Easybank-Kunden werden. Wenn sie nur ihre Konten finden könnten, oder die dazugehörigen neuen Zugangsdaten. Offenbar gelang das nicht allen. „Meine Bank wurde leider von Easybank gekauft“, schrieb Maximilian Neusser in seiner Google-Rezension. Aktuell habe er wegen der Depotumstellung keinen Zugang zu seinen Finanzen. Wie er beschweren sich mehrere Kunden über eine nicht funktionierende Debitkarte, fehlende Zugangsdaten, neue Kontonummern und Nachrichten an veraltete E-Mail-Adressen. Kontoauszüge der vergangenen Jahre sowie Vorlagen für Überweisungen seien nicht mehr auffindbar. Tagelang konnten Wertpapiere nicht gehandelt oder Transaktionen oder Daueraufträge nicht durchgeführt werden.