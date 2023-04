Halbleiterindustrie: Kleine Chips, große Investitionen

Der European Chips Act soll die Wettbewerbsfähigkeit und Resilienz der europäischen Halbleiterindustrie stärken. Die Branchenvertreter fordern mehr Geld zur Umsetzung der gesetzten Ziele und faire Bedingungen für kleine Mitgliedstaaten.

Wien. Die Auswirkungen des Fehlens von „kleinen Dingen”, nämlich Halbleiterchips, auf die gesamte Produktionskette wurden der Elektronik-Herstellern auch in den Nachwehen der Coronapandemie bewusst. „Wir konnten nicht nur den Bedarf nicht decken, sondern auch Möglichkeiten für Wirtschaftswachstum nicht nutzen”, so Wolfgang Hesoun, Siemens-Vorstandsvorsitzender und Obmann des Fachverbandes der Elektro- und Elektronikindustrie bei einem Pressegespräch am Freitag.

Die Entwicklungen in der Mikroelektronik beträfen nahezu alle Anwenderindustrien und -märkte. Mikrochips braucht es für Handys, aber auch Autos oder in der Medizin eingesetzte Elektronik. Gleichzeitig hänge auch das Vorankommen der digitalen und grünen Transformation an Investitionen in die Halbleiterindustrie, so FEEI-Obmann-Stellvertreterin und Infineon-Vorstandsvorsitzende Sabine Herlitschka.

Starke globale Abhängigkeiten

Die Abhängigkeiten von anderen Machträumen wie China oder Taiwan zeigen sich entlang der Lieferkette, bestätigt Andreas Gerstenmayer, Vorstandsvorsitzender bei AT & S. Für diese Situation ist eine Reihe von Faktoren verantwortlich, neben der Coronapandemie auch Rohstoffmangel oder Ausfälle bei Zulieferern. Nun strebt die Industrie nach Souveränität. Mit dem European Chips Act will auch die EU Europas Wettbewerbsfähigkeit und Resilienz in der Branche stärken. Angekündigt wurde das Maßnahmenpaket schon im Februar 2022. Gerade laufen die letzten Verhandlungen, noch vor dem Sommer soll das Paket stehen. Unter anderem will Europa seinen Anteil an der weltweiten Produktion bis 2030 auf 20 Prozent verdoppeln. Verdoppeln wird sich laut Herlitschka aber auch der Markt für Halbleiter. Es sei nicht das Ziel, alles nach Europa zurückzuholen. Die Halbleiterindustrie bleibe eine globale Industrie mit gewissen Abhängigkeiten. Es gehe jedoch darum, die europäischen Stärken in den Vordergrund zu stellen und auszubauen, so Herlitschka. Gerade im Bereich Leistungselektronik sowie bei Sensoren und Sicherheit positionieren sich österreichische Unternehmen im globalen Spitzenfeld. Bei Sicherheitschips in Reisepässen verfüge man beispielsweise über 90 Prozent Weltmarktanteil.

Mehr Geld für Umsetzung

Damit die strategische Autonomie Europas sichergestellt werden könne, brauche es Investitionen. Bis 2030 sieht die EU 43 Milliarden Euro für den European Chips Act vor. Die Förderungen sollen aus privaten und öffentlichen Mitteln bestehen, allerdings sollen die Mitgliedstaaten größtenteils selbst für das Geld aufkommen. Im Vergleich dazu pumpen die USA in den nächsten fünf Jahren rund 50 Milliarden Dollar in den Ausbau der Chipindustrie, auch in Asien wird kräftig investiert.

Damit das 20-Prozent-Ziel der EU erreicht werden könne, brauche es mehr Geld. Laut Schätzungen gebe es einen Gesamtinvestitionsbedarf von 500 Milliarden Euro. Davon sollen 200 Milliarden aus Förderungen kommen. Außerdem fordert der Fachverband einen Ausgleichsmechanismus, mit dem faire Bedingungen für kleinere Mitgliedstaaten gewährleistet werden können. (lal)

("Die Presse", Print-Ausgabe, 15.04.2023)