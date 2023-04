Afghanen in der Türkei ohne Ausweg

Die wachsende Ausländerfeindlichkeit in der türkischen Gesellschaft lässt afghanischen Migranten laut einer Studie keine Wahl, als nach Europa weiterzugehen.

Brüssel. 1153 Afghanen suchten in Österreich allein im Jänner und Februar um Asyl an, zeigt die Statistik des Innenministeriums. Sie waren hinter Marokkanern (1657) und Syrern (1606) die drittgrößte Gruppe, seit dem Krisenjahr 2015 gab es laut dieser Statistik 84.304 afghanische Asylwerber, womit sie hinter den Syrern Nummer zwei sind. So gut wie alle von ihnen kamen, der Geografie geschuldet, durch die Türkei nach Europa. Warum bleiben sie nicht dort – oder kehren in ihre Heimat zurück, wenn sich das Unterfangen der Migration nach Westen als teuer oder umständlich erweist?

Da sie keine Alternative haben, lautet das Ergebnis einer neuen Studie, die auf umfassenden Langinterviews mit 46 afghanischen Flüchtlingen und Migranten in Istanbul fußt. Die meisten von ihnen hatten ihre Heimat nach der Machtübernahme der radikalislamischen Talibanmilizen verlassen, rund die Hälfte waren Frauen.