Olaf Peter Poenisch: „Sobald wir Zinsen erhöhen, kommen Kunden“

Santander-Österreich-CEO Olaf Peter Poenisch erklärt, warum es schwieriger wird, einen Konsumkredit zu bekommen.

Die Presse: Santander hat heuer zum dritten Mal die Habenzinsen erhöht – für österreichische Verhältnisse ist das schnell.

Olaf Peter Poenisch: Für das Geschäftsmodell der Santander stellen Kundeneinlagen eine wesentliche Quelle für die Refinanzierung dar. Um einen gewissen Stock an Einlagen generieren zu können, bieten wir attraktive Zinssätze an. Die Großbanken sind in Österreich in diesem Bereich zurzeit recht zurückhaltend, aber sie haben ein anderes Geschäftsmodell.