Diese Frage hängt mir schon zum Hals heraus

Ihr Niedergang ist das Einzige, was mich noch interessiert an der österreichischen Literatur, an der Literatur überhaupt. Der österreichische Beitrag zu diesem Niedergang, darüber können wir reden. Betrachtungen zur bevorstehenden Leipziger Buchmesse.

Es mag einerseits an meinem fortgeschrittenen Lebensalter liegen und an der Tatsache, dass ich seit über vier Jahrzehnten den Schriftstellerberuf ausübe, andererseits aber auch an ökonomischen und gesellschaftspolitischen Veränderungen, dass mir die in all den Jahren unzählige Male gestellte und stets geduldig beantwortete Frage, ob es eine österreichische Literatur gebe, und wenn ja, was das Besondere an ihr sei, zum Hals heraushängt, mehr als das, dass sie mir geradezu lächerlich, jedenfalls irrelevant erscheint gegenüber der nach und nach ebenfalls irrelevant zu werden drohenden Frage, ob es überhaupt noch Literatur gebe, und wenn ja, welche Bedeutung ihr zukomme, denn während Werken der Literatur, auch der österreichischen Literatur früher –?



Wie bitte? Was sagen Sie? Sie können nur schwer folgen? Obwohl ein Freund der Literatur, ja eine Bücherverschlingerin, sind Sie an längere Perioden nicht mehr gewöhnt? Gut. Kein Problem. Ich kenne mich aus mit einfacher Sprache. Ich habe vor einiger Zeit Goethes „Faust“ in einfache Sprache übertragen. Für das Literaturhaus Frankfurt. Von irgendetwas muss man ja leben als hauptberuflicher Schriftsteller. Im Literaturhaus Frankfurt ist einfache Sprache sehr beliebt. Möglicherweise ist dort inzwischen überhaupt keine andere Sprache mehr erlaubt. Was? Aber nein, natürlich meine ich das nicht im Ernst!