„Russland hat sich nicht geändert“

Polens Präsident Duda sichert in Wien der Ukraine Hilfe zu – und wehrt sich gegen Brüsseler „Dominanz“.

Wien. Russische Truppen sollten „aus der Ukraine zurückgedrängt werden“, erklärte der polnische Präsident, Andrzej Duda, anlässlich seines Wien-Besuchs am Freitag in der Hofburg. Massaker wie jenes in Butscha zeigten, dass sich „Russland und die Russen nicht geändert haben“. Duda hatte erst in der Vorwoche den ukrainischen Präsidenten, Wolodymyr Selenskij, in Warschau empfangen. In Wien tauschte er sich mit Alexander Van der Bellen zur Lage in der Ukraine aus. Treffen mit Bundeskanzler Karl Nehammer und Nationalratspräsident Wolfgang Sobotka (beide ÖVP) standen ebenfalls auf dem Programm.

Duda unterstrich die Bereitschaft seines Landes, die Ukraine weiterhin kräftig militärisch zu unterstützen und sie politisch möglichst schnell an die EU heranzuführen. „Wir wissen, wie wichtig es ist, Teil der EU zu sein“, versicherte er.