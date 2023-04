Felsbrocken schlägt in Eingangstür von Kärntner Pfarrhof ein

Aufgrund von Regen- und Schneefällen ist es zu dem Felssturz im Bezirk Völkermarkt gekommen. Verletzt wurde niemand.

Bei einem Felssturz in St. Margarethen ob Töllerberg (Bezirk Völkermarkt) hat Freitagfrüh ein Felsbrocken in die Eingangstür des Pfarrhofes eingeschlagen. Laut Polizei hatte sich wegen Regen- und Schneefällen in rund 15 Metern Höhe ein etwa ein Meter großer Felsen aus dem Hang gelöst und beide Fahrstreifen der Töllerberger Straße überrollt. Verletzt wurde niemand, bei einer Untersuchung des Hanges durch den Landesgeologen wurde keine weitere Gefahr festgestellt.

(APA)