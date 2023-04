Was die Staatsoper im Köcher hat

Direktor Bogdan Roščić avisiert die Comebacks von Cecilia Bartoli und Christian Thielemann, zwei Puccini-Premieren und das Finale des Mozart-Da-Ponte-Zyklus.

Asmik Grigorians Debüt als „Turandot“, die Erstaufführung der Ligeti-Oper „Le Grand Macabre“ am Haus, Puccinis „Trittico“ mit drei verschiedenen Hauptdarstellerinnen und die Rückkehr von Cecilia Bartoli in einem Gastspiel: Staatsoper-Direktor Bogdan Roščić präsentierte das Programm der kommenden Saison. Dieser wolle er abermals kein Spielzeitmotto voranstellen, sie solle sich aber vielseitig damit beschäftigen, wie Umwälzungen in der Gesellschaft – nicht zuletzt durch künstliche Intelligenz – die Welt der Oper beeinflussen, so Roščić.



Insgesamt werden sechs Opernpremieren zu sehen sein. „Trittico“ wird Philippe Jordan dirigieren. Tatjana Gürbaca gibt als Regisseurin ihr Hausdebüt. Die weiblichen Hauptrollen der drei Opern werden nicht wie zuletzt in Salzburg von einer, sondern von drei Sängerinnen – Anja Kampe, Eleonora Buratto und Serena Sáenz – gesungen. „Für mich ist das der einzige musikalisch gerechtfertigte Weg“, so Roščić.

Asmik Grigorians erste Turandot

Ligetis „Grand Macabre“ wird erstmals an der Staatsoper gezeigt, Jan Lauwers inszeniert, Pablo Heras-Casado dirigiert. Georg Nigl singt Nekrotzar. In „Turandot“ gibt Asmik Grigorian ihr internationales Rollendebüt in der Titelrolle, ihr Calàf ist Jonas Kaufmann. Als Regisseur kehrt Claus Guth nach 13 Jahren ans Haus zurück. Sein Staatsopern-Debüt gibt Regisseur Damiano Michieletto, der „Animal Farm“ von Alexander Raskatov in Szene setzt, ein Auftragswerk nach George Orwells Klassiker über aufbegehrende Tiere, das bereits in Amsterdam zu sehen war.



„Lohengrin“ kommt auf Wunsch von Christian Thielemann als Übernahme von den Osterfestspielen Salzburg, wo es in der Inszenierung von Jossi Wieler und Sergio Morabito zu sehen war – mit David Butt Philip in der Titelrolle und Malin Byström als Elsa. Letzte Premiere der Saison: „Così fan tutte“. Philippe Jordan und Barrie Kosky komplettieren ihren Mozart-Da-Ponte-Zyklus. Neben bewährten Kräften wie Peter Kellner sind auch Hausdebütanten wie Emily D'Angelo und Filipe Manu dabei.



Unter jenen Sängerinnen und Sängern, die erstmals am Haus zu hören sein werden, sind außerdem in der nächsten Saison Sara Blanch als Königin der Nacht, Andrzej Filonczyk als Don Giovanni, Julia Kleiter als „Rosenkavalier“-Marschallin und Riccardo Massi als Cavaradossi.



Für Kinder und Jugendliche bringt man „Das verfluchte Geisterschiff“, eine Wanderoper auf Basis von Wagners „Fliegendem Holländer“, inszeniert von Nina Blum, und „Elektrische Fische“ als mobile Jugendoper für die Bundesländer. Außerdem gibt es Anfang Juli ein Gastspiel von Cecilia Bartoli und ihren Musiciens du Prince-Monaco.

Ballettpremieren werden John Neumeiers „Kameliendame“ und „Shifting Symmetries“ mit Arbeiten von Hans van Manen, William Forsythe und George Balanchine. Angesprochen auf die Nichtverlängerung von Martin Schläpfer als Ballettchef äußerte Roščić sein Bedauern darüber, dass dieser sein Angebot eines zweiten Vertrags abgelehnt hatte. Dass dies eine Reaktion auf Unzufriedenheit im Publikum sei, dagegen verwahre er sich. Nachfolger gebe es noch keinen. Schläpfers Weg sei „der richtige und auch der, den das Publikum will, das zeigen auch die Verkaufszahlen“, so Roščić.

Gute Auslastung, höhere Preise

Generell sprach die kaufmännische Geschäftsführerin Petra Bohuslav von einer aktuellen Sitzplatzauslastung von 98,5 Prozent, damit sei man auf Vor-Corona-Niveau. Sie hatte eine Preiserhöhung um 3,97 Prozent zu verlautbaren, diese werde selektiv in einzelnen Kategorien erfolgen, Stehplatz- und Kinderkarten bleiben unberührt.

Am Sonntag präsentiert Bogdan Roščić die neue Saison gemeinsam mit Künstlerinnen und Künstlern auf der Bühne der Staatsoper, die Matinee wird ab 11.30 Uhr in ORF III übertragen.