„Freundschafts-Tour“: Doskozil als Magier im Bablerland

Hans Peter Doskozil diskutiert im Magic Theater in Wiener Neustadt mit SPÖ-Mitgliedern.

Hans Peter Doskozil diskutiert im Magic Theater in Wiener Neustadt mit SPÖ-Mitgliedern. APA/GEORG HOCHMUTH

Der burgenländische Landeshauptmann startete seine „Freundschafts-Tour“ in Wiener Neustadt, wo er freundlich, aber nicht enthusiastisch empfangen wird.

Wiener Neustadt. Das Magic-Theater liegt gut versteckt am Rande von Wiener Neustadt. Selbst der Taxi-Fahrer hat Probleme, den Ort im Hinterhof eines ehemaligen Industriegebäudes zu finden. „Einen Ort des Staunens, an dem unglaubliche Momente kreiert werden“, verspricht der Veranstalter. „Lassen Sie sich auf einen Abend voller glücklicher Augenblicke ein.“



Hierher lädt Hans Peter Doskozil zur ersten Veranstaltung seiner „Freundschafts-Tour“, mit der er SPÖ-Mitglieder für die kommende Vorstandswahl überzeugen will. Doskozil, der Magier? Beim Finden des Veranstaltungsortes verlassen auch ihn die magischen Kräfte – Doskozil muss sich auf die Suche begeben und kommt deutlich verspätet.

Heimspiel für Doskozil