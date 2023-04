„WeFair“ in Wien: Alles, was das Idealistenherz begehrt

In der Marxhalle im dritten Wiener Gemeindebezirk findet mit der WeFair an diesem Wochenende Österreichs größte Nachhaltigkeitsmesse statt.

Faire Regenjacken, Sneaker aus Recyclingmaterial, ein eigenes Selbsternte-Feld oder eine grünen Geldanlage – all das findet man auf der WeFair. Österreichs größte Nachhaltigkeitsmesse gastiert erstmals in Wien.

Eines wird Besuchern, die am Wochenende in die Marxhalle kommen, sofort klar: Hektischen Einkaufstrubel wie an einem Freitagnachmittag auf der Mariahilferstraße wird man bei der WeFair nicht erleben.

Zwischen den aufgebauten Kartonwänden wird gemütlich geschlendert, werden Bio-Pestos und nachhaltiger Wein gustiert, Verkäufer erklären bereitwillig die Herkunft der T-Shirt-Stoffe, die schicke Drucke zieren, zwischen den Metallstehern aufgehängte Hängematten laden zum Verweilen ein, wenn man nach dem Durchstöbern trotzdem eine Pause braucht. Ruhig genug ist es immerhin, auf musikalische Dauerbeschallung hat man hier bewusst verzichtet.

Die WeFair, Österreichs größte Nachhaltigkeitsmesse, will es eben anders machen. Von Freitag bis Sonntag gastiert sie erstmals in Wien. In Linz beginnt's, sozusagen, denn in der oberösterreichischen Landeshauptstadt ist die Messe 2008 als reine Modemesse gestartet, mittlerweile hat man das Sortiment auf Ernährung und Lifestyle ausgeweitet. Die Messe zählt jährlich 15.000 Besucher.