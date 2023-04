Kuren von Kamelen?

Das Immunsystem der Wüstentiere bekämpft Eindringlinge mit besonderen Waffen: Nanobodies. Sie wecken Hoffnungen für die Medizin.

Als Biologiestudenten im Labor von Raymond Hamers (Brüssel) Ende der 1980er-Jahre in einem Praktikum unter Anleitung des Postdocs Serge Muyldermans die Techniken des Isolierens und Charakterisierens von Antikörpern aus Blut lernen sollten, weigerten sie sich, weil das Blut von menschlichen Spendern kam und sie eine Kontamination mit dem damals grassierenden HI-Virus fürchteten. Also griff Hamers zu etwas, was er in anderen Zusammenhängen im Kühlschrank gelagert hatte: Blut von Kamelen aus Mali.

Das brachte ein neues Problem: Antikörper sind Waffen des Immunsystems von Wirbeltieren, mit denen Antigene – körperfremde Eindringlinge wie Bakterien oder Viren – neutralisiert werden. Sie sind für gewöhnlich aus zwei miteinander verknüpften Ketten von Proteinen – schweren und leichten – in der Form eines Y gebaut und haben an den Enden der Äste „variable Domänen“, die Antigene erkennen und an sie binden. Dort spielen sie beim Auftauchen neuer Erreger zahllose Varianten durch – Milliarden – und setzen die optimale ein, so lernen sie sich in neue Gefahren bzw. ihre Abwehr ein.