„Da ist mir das Geräusch eines Schlagbohrers lieber“

Mir ist hier zu viel Musik. Stellen Sie das bitte leiser. Ja, ich weiß, das ist Haydn. Aber ich will auch keine Klassik hören, während ich warte.

Neulich hatte ich einen Termin in einem Hotel. Natürlich musste ich warten, natürlich deshalb, weil ich notorisch pünktlich bin, und wenn man notorisch pünktlich ist, kommt man meistens zu früh, so war es auch diesmal. Also nahm ich Platz in einem der geschmackvoll monochrom überzogenen Polstersessel vor geschmackvoll gemusterten Tapeten und kunstvoll drapierten Spiegeln und legte vorsichtig meinen eh nicht zu sehr tropfenden Knirps aufs glänzende Parkett. Kurz Atem holen. Verschnaufen, was für ein schönes Wort. Vom Band lief Haydn. Glaube ich jedenfalls.

Ich hasse Haydn.

Tue ich natürlich nicht, aber in diesem Moment war mir das einfach zu viel Musik. Stellen Sie das bitte leiser, wollte ich sagen. Ja, ich weiß, das ist Klassik. Aber ich will auch keine Klassik hören, während ich warte.