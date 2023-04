Schöner, gesünder, erfolgreicher: Die optimierte Jugend

Sport in der Früh, ausgedehnte Morgenrituale, raffinierte Mahlzeiten für die ganze Woche: Social Media ruft vierundzwanzig Stunden täglich zur Selbstoptimierung auf. Was den Usern ungefiltert ein glücklicheres Leben verspricht, führt häufig genau zum Gegenteil. Vom unguten Gefühl, dass andere immer erfolgreicher sind als man selbst.

Es ist das neue Morgenritual junger Menschen. Bevor sie überhaupt das Bett verlassen haben, scrollen viele durch Social Media. Und sehen dort junge Frauen, die schon um fünf Uhr aufgestanden sind, um noch vor Schulbeginn zu meditieren oder Yoga zu machen. Sie sehen Mealprepping, also das Vorbereiten der Mahlzeiten, und Sportroutinen. Trends wie Intervallfasten oder gar die Ernährung über einen Magenschlauch, um das Traumgewicht zu erreichen, werden ihnen ungefragt und unkommentiert präsentiert. Lippenfiller und Botox sind in dieser Welt völlig normal.

„Egal wie gut es schmeckt, dein Traumkörper fühlt sich besser an“, heißt es dann in Videos von attraktiven jungen Frauen in ausgewählten Outfits. Sobald man in die Arbeitswelt eingestiegen ist, wird man zusätzlich von Tipps überflutet, wie man noch erfolgreicher wird, noch mehr Geld verdient oder dieses besser anlegt. All das sehen Jugendliche wie die 17-jährige Anna aus Oberösterreich, die ihren ganzen Namen nicht in der Zeitung lesen möchte, jeden Morgen, bevor sie überhaupt ihren Tag begonnen haben. Und es baut Druck auf, sagt Anna: „Ich sehe, was diese Menschen alles machen, und ich denke mir oft, ich hätte niemals die Zeit oder Energie dafür. Und dann habe ich das Gefühl, ich bekomme in meinem Leben nichts weiter. Dabei stimmt das gar nicht.“