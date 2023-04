Es gibt wieder Teenager, die (nahezu) offline sind

Neo-Luddites, also Neu-Ludditen, nennen sich diese Teenager in den USA, die sich zwar noch nicht in Massen, aber doch schon wahrnehmbar zusammenschließen.

Kein Trend ohne Gegentrend: Die „Luddites“ lieben Klapphandys, verabreden sich analog, um gemeinsam zu lesen – und sind nicht auf Facebook zu finden. Fast nicht.

Sie tun Dinge, an die sich sonst nur noch ihre Eltern erinnern können: Sie verabreden sich beim Fortgehen zu einer festen Zeit an einem ausgemachten Ort und tauchen dort dann auch wirklich auf, weil man einander sonst nicht mehr erreicht. Sie nutzen ihre Handys ausschließlich zum Telefonieren, haben Klapphandys als Symbol ihrer Unabhängigkeit von sozialen Medien und dem unendlichen Hintergrundrauschen, das damit verbunden ist. Sie treffen sich in Bibliotheken und lesen Bücher mit Seiten aus Papier oder gehen in den Wald und sitzen um ein Lagerfeuer – ganz ohne den bläulichen Schein der Displays als Zusatzbeleuchtung.

Neo-Luddites, also Neu-Ludditen, nennen sich diese Teenager in den USA, die sich zwar noch nicht in Massen, aber doch schon wahrnehmbar zusammenschließen. Allerdings nur, wenn man weiß, wo man sie findet – und das ist eben nicht auf Facebook oder TikTok –, auch wenn einige Buchläden und Lesegruppen dort unter dem Namen Luddism oder Neo-Luddites ihren Standort als optimalen Platz zum Verweilen anpreisen.