Berliner Kränkung

Wenn in Berlin ein U-Bahn-Tunnel absinkt und was das mit dem Stolz der Hauptstädter macht.

Wenn es eine Sache gibt, auf die in Berlin viele stolz sind, ist es der öffentliche Nahverkehr, die BVG. Der Flughafen mag ein Milliardengrab sein, die Ämter bis Sommer keine Termine vergeben und die Wahl erst beim zweiten Versuch gültig gelingen – die S-Bahn kommt, die Straßenbahn auch und die U-Bahn sowieso.

Bis vor Monaten die Probleme mit der U2 begannen, einer zentralen Ost-West-Verbindung. Am Alexanderplatz hatte sich der U-Bahn-Tunnel um ein paar Zentimeter abgesenkt. Die Waggons werden nun auf dem einzigen noch intakten Gleis durch die Station geführt. Weil gleichzeitig die Taktung offenbar nicht erhöht wurde oder schlecht abgestimmt ist, heißt das im schlimmsten Fall eine halbe Stunde Wartezeit am Engpass.

Der Grund für den bröckelnden Tunnel sind Bauarbeiten an einem Hochhaus in der Nähe. Schon im Sommer hatten Beamte bemerkt, dass dort die Erde in Bewegung geraten sein könnte, so berichtete es zumindest der Berliner „Tagesspiegel“. Das führte aber nicht dazu, die Bauarbeiten zu stoppen oder Gegenmaßnahmen einzuleiten.

Nachdem dem Tunnel beim Sinken zugeschaut worden war, erklärte die Stadtverwaltung im Herbst, es sei jetzt schlimm genug, ein Gleis werde für ein paar Monate gesperrt. Mittlerweile kursieren Gerüchte, die U2 könnte das gesamte Jahr über ein Hindernis bleiben – weil die Stadt mit dem Bauherren streitet, was zu tun ist und wer zahlen soll.

An einer U-Bahn-Linie im zeitraubenden Pendeltakt geht keine Stadt zugrunde. Zusammen mit Bauarbeiten bei vielen wichtigen S-Bahn-Linien und Straßenbahnen ist der Stolz Berlins auf seine Öffis aber erschüttert.

christoph.zotter@diepresse.com

("Die Presse", Print-Ausgabe, 16.04.2023)