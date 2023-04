Wie Fentanyl ganz Amerika betäubt

Seit mehr als 20 Jahren tobt in Nordamerika die Opioid-Krise. Während der Covid-Pandemie ging die Zahl von Überdosen durch die Decke – und ein neuer Stoff kam unters Volk: Fentanyl. Die USA probieren einen neuen Lösungsansatz.

Schmutz, Müll, Spritzen, Nadeln, Blut. Die Szene ist alles andere als appetitlich. Die New Yorker U-Bahn ist gemeinhin nicht als ästhetischster Ort der Welt bekannt, Besucher sind immer wieder erstaunt beziehungsweise angeekelt vom Odeur der Züge, von den fetten Ratten, die unbekümmert auf den Gleisen sitzen. New Yorker Öffi-Benutzer bemerken diese Dinge gar nicht einmal mehr, wie ferngesteuert laufen sie durch die gefliesten Stationen. Doch eine über den Bahnsteig geschleuderte Spritze ist selbst für sie ein Schreckmoment.

Schmutz, Müll, Spritzen, Nadeln, Blut. Auch bei der mehrstöckigen U-Bahn-Haltestelle an der vierten Straße Manhattans ist das so. Während über der Erde Tech-Millionäre ihre Hunde spazieren führen und Filmstars zum Italiener huschen, sitzen auf den Holzbänken unter der Erde Menschen mit blutenden Beinen, blutenden Armen, Spritzen liegen auf den Gleisen. Es ist ein schauderliches Bild, eines, das seit der Covid-Pandemie in New York wieder häufiger zu sehen ist.