Selbstjustiz-Fantasie mit Salat

Das selbst betitelte Debütalbum von Blondshell, dem Projekt der Amerikanerin Sabrina Teitelbaum, erschien am 7. April. Sie tritt heuer am Primavera Sound Festival auf.

Blondshell: „Salad“. Am 6. März 1981 erschoss Marianne Bachmeier in einem Gerichtssaal in Lübeck den mutmaßlichen Mörder ihrer Tochter Anna. Stand dieser reale Fall Pate für die Selbstjustiz-Fantasie von Sabrina Teitelbaum alias Blondshell? Sie ist zugleich einen Schritt voraus und einen dahinter: Der Täter, der ihrem Mädchen wehgetan hat, wurde ebenfalls angeklagt – und freigesprochen. Noch hat sie sich nicht gerächt, sie träumt in dieser Alternative-Rock-Nummer mit wogendem Refrain noch davon, ihm mit einer Pistole aufzulauern oder seinen Salat zu vergiften (daher der Songtitel). Der Täter ist hier schuldig in doppeltem Sinn, indem er sie zur Täterin mache, klagt sie: „Look what you did, you'll make a killer of a pacifist.“ Am Schluss singt sie: „We were never violent.“ Wenn sie damit alle Frauen meint, hat sie – siehe Bachmeier – nicht recht. Die Motive für die Gewalt sind vielleicht andere.

