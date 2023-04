Auf einem Segeltörn lässt Kristina Hauff ihre Protagonisten in menschliche Abgründe blicken – und verkehrt die vermeintlich fix vorgegebene Ordnung.

Nein, einen Segeltörn will man nach der Lektüre des Romans „In blaukalter Tiefe“ wohl nicht so schnell in Angriff nehmen, auch wenn die Autorin Kristina Hauff in ihrem Nachwort genau das Gegenteil beschwört: wie schön und berauschend ein solches Abenteuer sei.