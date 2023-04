Erleichterung zeigt sich auch an den Börsen.

In den USA sinkt die Inflation, und die ersten Großbanken legen offen, wie viele Milliarden sie gewonnen haben. Zeit, sich ein paar solide Aktien fürs Depot anzusehen. Experten raten, bei diesen dreien zuzugreifen.

So sieht Erleichterung aus. Zumindest fürs Erste. Die unerwartet niedrigen Inflationsdaten aus den USA sorgten in der zweiten Hälfte der abgelaufenen Woche für ein hörbares Durchatmen an den Handelsplätzen.

Als dann am Freitag bekannt wurde, dass die US-Einzelhandelsumsätze im März schwächelten, bremste das die Laune zwar wieder etwas. Aber der Umstand, dass gleichzeitig die ersten großen US-Banken starke Zahlen gelegt haben, war für Anleger der ersehnte Beweis dafür, dass die jüngste Nervosität im Finanzsektor weiter nachlässt.

Das Ausmaß, in dem die US-Geldhäuser von der Zinswende der US-Notenbank Fed profitieren, war in der Tat beeindruckend. Branchenprimus JP Morgan steigerte den Quartalsgewinn überhaupt um 52 Prozent auf 12,6 Milliarden Dollar. Die Aktie stieg kräftig.

Insgesamt ist die Erleichterung an den Börsen simpel erklärt: Anleger hoffen aufgrund der besseren Inflationsdaten und des Schocks durch die heurigen Bankenturbulenzen nun, dass die US-Notenbank Fed nur noch kleinere Zinsschritte setzt. Laut Währungshüter Raphael Bostic braucht die Fed sogar nur noch einen Schritt zum Zinsgipfel, weil man bereits auf dem Weg zum Inflationsziel 2,0 Prozent sei. Die bisher aggressiven Zinserhöhungen beginnen laut Bostic jetzt richtig zu greifen.

Demgegenüber gab sich Christine Lagarde, Chefin der Europäischen Zentralbank (EZB), vorsichtiger, weil zwar die Inflation im Euroraum sinke, die heiklere Kerninflation aber, in der die schwankungsreichen Energie- und Lebensmittelpreise ausgeklammert sind, im März weiter gestiegen ist.

Die Wahrscheinlichkeit jedenfalls, dass die beiden Notenbanken Anfang Mai den Zinssatz nur noch moderat erhöhen, ist gestiegen. Doch Achtung, meint der legendäre deutsche Fondsmanager Jens Ehrhardt im „Handelsblatt“: „Die Geschichte zeigt: Wenn es bei den Banken kracht, hören die Notenbanken mit den Zinserhöhungen auf“. Das müsse aber den Aktienmarkt nicht automatisch befeuern. Sinke nämlich die Geldmenge, was sie derzeit tue, „rutschen die Kurse“.

Und dann ist da noch der heikle Punkt der Berichtssaison. Die Erholung der Börsen in den vergangenen Wochen und Monaten könnte sich zu sehr von der Realität der Unternehmen abgekoppelt haben, die ja mit steigenden Kosten kämpfen. Die Zahlen, die in den nächsten Wochen präsentiert werden, haben zwar Potenzial für Überraschungen, aber für Enttäuschungen auch.

Zeit, sich weiter an solide Aktien zu halten, die sich als robust erweisen und von denen Experten sehr überzeugt sind. Etwa von folgenden dreien: