Noch im Werden begriffen ist das Extrawürstel in der Wiener Taborstraße. Bio, Fermentiertes und Vegetarisches will das Würstlstandl bieten.

Ein „Fast-nimmer-Baustellen-Menü“ isst man dieser Tage in der Taborstraße. Denn der Würstelstand Extrawürstel startet ganz weich ins Geschäft, bastelt noch an seiner Erscheinung, seinem Menü. Dabei macht er eigentlich jetzt schon etwas her. Geht man die Taborstraße hinauf, könnte man ihn, so hübsch ins Eck vorm Supermarkt gekuschelt, beinahe übersehen. Der verschnörkelte Schriftzug in Neonrosa, die weißen Fließen mit blauen Fugen, das geplante pinke Dach, genauso wie der Instagram-Auftritt zeigen schon die Richtung an, in die es geht. Extrawürstel ordnet sich in eine produktbewusste und gentrifizierte Generation von Wiener Würstelstandln ein: neben Alles Wurscht hinter der Börse, wo man auch Calamari fritti, Beef Tatar und Schampus serviert bekommt, oder dem bei Medien und Publikum gleichermaßen beliebten Wiener Würstelstand vor dem Pfeilheim im 8. Bezirk mit veganem Angebot und ausgezeichneten Zulieferern. Dort stand Felix Fuchs auch vor Kurzem noch hinter der Budel, bevor er sich entschloss, mit seinem Bruder Michael etwas Eigenes zu eröffnen. Nun teilen sich die beiden Standl die Lieferketten und stehen in wohlwollendem Austausch.

Das Angebot bei Extrawürstel beinhaltet Dereinst-Klassiker wie eine Kafka (5,90) inklusive Käsekrainer mit Bergkäse von Tschürtz oder eine Bosna mit Bio-Bratwurst vom Wiener Würstelstand (5,90) sowie eine vegane Version mit einer Austernpilzwurst von Hut & Stiel (5,90). Ausgefallener ist das „Kimcheese“ (7,40), bei dem das fermentierte, sauer-scharfe Chinakohl-Gemisch Kimchi auf der Grillplatte mit Raclette-Käse vermengt und mit Aioli und Koriander ins getoastete Brötchen gespachtelt wird. Für Fermentiertes arbeitet man mit dem Kochkollektiv Cucina Alchimia zusammen. Da wird noch fermentiertes Gemüse folgen, an einem Seitan und fermentierten Bohnen wird noch getüftelt. Vegetarisch ist definitiv die Stoßrichtung. Auch Stehhocker soll es an warmen Tagen geben, Bierkisten als Sitzmöglichkeit. Angekommen ist man noch nicht ganz, aber es ist ganz sicher etwas im Entstehen.

Extrawürstel, Taborstraße 38, 1020 Wien, Di–So 11:30–0 Uhr. www.extra-extra.at

www.diepresse.com/essen

("Die Presse", Print-Ausgabe, 16.04.2023)