Kickl als Kanzler? Karoline Edtstadler: „Erschreckend“

Kanzleramtsministerin Karoline Edtstadler kritisiert das Justizressort, spricht über Koalitionen mit der FPÖ und Herbert Kickl, dessen Staatssekretärin sie einst war. Die türkis-grüne Regierung müsse bis Herbst 2024 halten, sagt sie. Und: In den nächsten Wochen soll ein Entwurf für das Amtsgeheimnis-Aus vorgelegt werden.

Die Presse: Frau Ministerin, Sie waren Staatssekretärin von Herbert Kickl. Wie finden Sie die Vorstellung, dass er Kanzler werden könnte?

Karoline Edtstadler: Ganz offen?

Nur zu.

Erschreckend. Unabhängig von seiner Person versucht seine Partei, die Menschen glauben zu machen, dass es einfache Antworten gibt. Aber die gibt es nicht. Das sollte Herbert Kickl eigentlich noch in Erinnerung haben aus seiner Zeit, in der wir mit ihm in der Regierung waren. Es erschreckt mich, dass so viele Menschen dieser Partei mit ihren extremen Ansichten – vom Wurmmittel als Covid-Behandlung bis hin zu der Verbreitung von Verschwörungstheorien – offenbar Glauben schenken. Meine Begründung dafür ist, dass einfach alle krisenmüde sind.

Was können Sie dem entgegensetzen?

Wir haben nur eine Chance: weiterzuarbeiten. Und zu erklären, was wir bereits um- und durchgesetzt haben, von der Krisenbekämpfung bis zur Abschaffung der kalten Progression.

Es ist nicht nur Corona: Kickl warf anderen Parteien unlängst „Endsieg-Rhetorik“ gegen Russland vor, bei der Rede des ukrainischen Präsidenten im Parlament verließen die Blauen den Saal. Wie finden Sie das?

Wir sehen, dass die Weltordnung seit dem 24. Februar 2022 nicht mehr so ist, wie sie vorher war. Wahrscheinlich werden wir nie mehr zu diesem Zustand zurückkommen können. Daran ist einzig und allein Wladimir Putin schuld, indem er grundlos die Ukraine überfallen hat. Das muss man benennen, und zwar völlig unabhängig von unserer Neutralität. Wenn Herr Kickl und seine Mitstreiter russische Propaganda zum Besten geben, ist das für mich inakzeptabel.

Sind Sie also gegen eine Koalition mit Blau?