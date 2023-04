Lecks! Heikel für Washington und Moskau

Schnappschuss beim Selfie: Jack Douglas Teixeira von der US Air National Guard. Das FBI hat ihn wegen der mutmaßlichen Verbreitung von Geheimdokumenten verhaftet.

Schnappschuss beim Selfie: Jack Douglas Teixeira von der US Air National Guard. Das FBI hat ihn wegen der mutmaßlichen Verbreitung von Geheimdokumenten verhaftet. REUTERS

Wie gehen Großmächte mit undichten Stellen um? Vorsichtig. Wer weiß denn schon, wer wen täuscht?

Es ist schon wieder etwas passiert. Ein Leck. In den USA. Die Peinlichkeit widerfuhr einer Regierung, von der man annehmen könnte, ihre mächtigen Ministerien samt der Legionen an Geheimdienstlern sollten es schaffen, Top-Secret-Informationen vor der Allgemeinheit, besonders aber vor all den Achsen des Bösen, verborgen zu halten.

Der 21 Jahre alte Nationalgardist Jack Teixeira hatte Zugang zu solchen Dokumenten, etwa über ukrainische Angriffspläne und Spionage gegen Verbündete. Ihm wird vorgeworfen, sie in einer Chatgruppe verbreitet zu haben.