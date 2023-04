Sanfte Schubser mit Stolpergefahr

Ob eine freundliche Erinnerung an die Steuererklärung oder eine aufgemalte Fliege im Pissoir: Die Verhaltensforschung liefert Firmen wie Staaten einen Werkzeugkasten, um menschliches Verhalten zu beeinflussen. Wobei Vorsicht bei der Anwendung geboten ist. Denn unerwünschte Nebenwirkungen sind möglich. ✒

Wer seine Steuern im Vereinigten Königreich nicht fristgerecht bezahlt, bekommt vom britischen Finanzamt einen Brief. Seit einigen Jahren ist das nicht irgendeine Erinnerung an die verstrichene Frist, sondern ein individualisiertes Schreiben. Darin werden Steuerzahler beispielsweise daran erinnert, dass das Gros der Menschen in ihrer Nachbarschaft bereits Steuern bezahlt hat. Damit spielt die Behörde auf eine soziale Norm an. Die Folge ist, dass sich der Steuereinzug seither signifikant verbessert hat.