Kein Mensch, aber menschlich

Sie leben in einer Scheinwelt, stehen für unrealistische Schönheitsideale und sind nicht echt. Vorwürfe, die Influencer zur Genüge kennen. Doch auf Imma trifft all dies zu.

Imma hat viele Hobbys: Kunst, Filme und natürlich auch Mode. Mit ihrem akkurat geschnittenen rosafarbenen Bob lächelt sie verschmitzt in die Kameras. Sie zeigt sich auf ihrem Instagram-Kanal in ausgefallenen Outfits, lässt sich mit dem spanischen Cartoonisten Joan Cornella ablichten und zeigt sich mit Reggaeton-Star Maluma. Wohl auch, weil sie Einblicke in ihre Gefühlswelt gibt, folgen ihr mehr als 400.000 Menschen auf Instagram, 480.000 sind es sogar auf der Videoplattform TikTok. Doch wie immer auf Social Media: Der Schein trügt.

Imma ist nicht echt. Nicht in dem Sinne, wie es Influencern gern vorgeworfen wird: dass sie ein Scheinleben auf ihren Social-Media-Kanälen präsentieren. Aber Imma ist all das und eine virtuelle Identität.