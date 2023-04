Offenes Rennen um die SPÖ

Wer wird SPÖ-Chef? Ausnahmsweise einmal darf man jegliche Prognose ignorieren: Man weiß es einfach nicht.

Und auch die Meinungsforschung kann nicht den geringsten Anhaltspunkt geben. Denn die kann nur herausfinden, wie die drei Kandidaten bei der Wählerschaft oder bestenfalls bei den SPÖ-Wählern ankommen – wobei Letzteres schon mit einiger Skepsis aufzunehmen ist: Bei rund 25 Prozent SPÖ-Wählern müsste die Stichprobe sehr groß sein, um statistisch aussagekräftige Zahlen zu erhalten.



Aber die SPÖ-Wähler sind eben nicht so wie die SPÖ-Mitglieder – weder die Altersstruktur noch die politischen Ansichten sind mit der Wählerschaft ident. Wie die Mitglieder ticken, weiß man jedoch auch in der Partei selbst nicht wirklich. Dort könnte man bestenfalls ein Stimmungsbild der Funktionäre oder der aktiven Mitglieder erheben, jener also, die auch in den Sektionen auftauchen. Aber niemand weiß, wie der Großteil der 147.000 Mitglieder denkt. Damit ist bei dieser parteiinternen Abstimmung tatsächlich jeder Ausgang möglich.