In ihrem neuen Stück „Ophelia's Got Talent“ erfüllt sich die Wiener Theatermacherin Florentina Holzinger den Traum vom Tanz im Wasser. Dafür hat sie sogar Apnoetauchen trainiert.

Florentina Holzinger verlangt ihrem Körper und den Performerinnen schon wieder alles ab. Hat sie für „A Divine Comedy“ noch Hürdenlauf und Stabhochsprung trainiert, ist es jetzt unter anderem das Apnoetauchen, also Tauchen ohne Sauerstoffflasche. Denn ihr neues Stück „Ophelia's Got Talent“ spielt – inspiriert von der tragischen Figur aus Shakespeares „Hamlet“ – am, im und mit dem Wasser. Aus einem Swimmingpool wird eine Frau gezogen, die bloß mit den Zähnen an einem Seil hängt (dazu plätschert gewohnt ironisch die Musik von Schuberts launischer „Forelle“). In Wassertanks winden sich Entfesselungskünstlerinnen und Meerjungfrauen. Auch ein Helikopter hat den großen Auftritt.

Es ist wieder kein Familienstück. Wegen selbstverletzender Handlungen und der Beschreibung körperlicher und sexualisierter Gewalt ist es erst ab 18 Jahren empfohlen. Gerade die schonungslose Körperlichkeit, mit der Holzinger zu Gange ist, ihr Umgang mit Nacktheit als Kontrapunkt zum tradierten Frauenbild, ihr Hang zu orgiastischen Szenen und der selbstermächtigende Umgang mit männlichen Versatzstücken haben Holzinger zum Shootingstar der Performanceszene gemacht. Längst ist sie mit ihren experimentellen Stücken in der bürgerlichen Theaterwelt angekommen, wo sie zuerst nicht hin wollte. Nach ihrem Erfolgsstück „Tanz“ ist heuer „Ophelia's Got Talent“ zum Berliner Theatertreffen eingeladen.