Politik ruft nach Regeln, die sie schon erlassen hat

In Brüssel wird mit Hochdruck an neuer Regulierung gearbeitet. Übersehen wird dabei, dass der Einsatz der KI bereits nach geltendem Recht in der EU streng reguliert ist.

Wien. Derzeit überschlagen sich politische Akteure mit Forderungen, das Gesetzespaket der Europäische Kommission zu künstlicher Intelligenz („AI Act") so rasch wie möglich zu verabschieden. Der AI Act soll künstliche Intelligenz in verschiedene Risikostufen einteilen und davon abhängig unterschiedliche regulatorische Anforderungen bis hin zu vollständiger Transparenz, formeller Prüfung des Algorithmus durch eine Konformitätsbewertungsstelle und Anforderungen hinsichtlich der Quantität und Qualität der Trainingsdaten vorsehen. Darüber hinaus sollen bestimmte Praktiken im Bereich der KI gänzlich verboten werden, wie zum Beispiel die Bewertung von Personen auf Grundlage ihres sozialen Verhaltens (sogenanntes „Social Scoring").

Übersehen wird bei dieser Diskussion, dass das geltende Recht KI bereits streng reguliert.

Automatisierte Kündigung

Konkret sieht Art. 22 DSGVO ein grundsätzliches Verbot aller automatisierten Einzelentscheidungen vor, die entweder rechtliche Wirkungen entfalten, oder Betroffene auf sonstige Weise erheblich beeinträchtigen. Hierzu zählen beispielsweise die automatisierte Kündigung eines Versicherungsvertrages durch den Versicherer, die automatisierte Ablehnung einer Bewerbung durch Arbeitgeber und Arbeitgeberinnen oder die automatische Reduktion des persönlichen Überziehungsrahmens am Girokonto durch die kontoführende Bank.

Derartige Entscheidungen sind nach der DSGVO ausnahmsweise nur dann zulässig, wenn entweder die Zustimmung der betroffenen Person vorliegt, die Entscheidung für den Abschluss oder die Durchführung eines Vertrages notwendig ist, oder eine gesetzliche Ermächtigung vorliegt. In Österreich gibt es derzeit keine diesbezüglichen gesetzlichen Ermächtigungen, sodass das enge Korsett, das die DSGVO schnürt, voll anwendbar ist.

Unbeliebte KI-Entscheidungen