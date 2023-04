Recht auf Kater, aber nun ist er weg

Ein Mann erhielt vor Gericht den Zuschlag für einen von der Frau bei der Trennung mitgenommenen Kater. Doch nun soll der entlaufen sein. Die Polizei prüft das.

Wien. Es ist ein Fall, der schon in der Vergangenheit für Aufmerksamkeit sorgte. Im Streit um eine Scheidungskatze wollte das Grazer Landesgericht für Zivilrechtssachen auch die Gefühle des Katers zu Herrchen bzw. Frauchen erkunden. Der Oberste Gerichtshof (OGH) machte der Befragung des in der Entscheidung anonymisiert als F. titulierten Tieres aber einen Strich durch die Rechnung. Denn für Katzen gälten andere Regeln als für menschliche Kinder. Entscheidend seien bei Katzen nicht deren Gefühle, sondern nur jene der Menschen zu dem Tier (1 Ob 254/22t, das „Presse“-Rechtspanorama berichtete am 6. März).



In diesem Lichte hatte das Grazer Landesgericht den Streitfall nun neu zu beurteilen. Und es befand jetzt, dass Kater Finnik (voller Name inzwischen der Redaktion bekannt) dem Herrchen zusteht. Die Frau, die die Katze bei ihrem Auszug eigenmächtig mitgenommen hatte, muss sie herausgeben. Doch jetzt soll der Scheidungskater vor der Übergabe von zu Hause weggelaufen sein. Was also nun?

Das jetzige Urteil manifestiert jedenfalls eines: „Auf die Betreuungskontinuität kommt es nicht an“, wie Günter Lippitsch, der Grazer Rechtsanwalt des Mannes, analysiert. Es nützt der Frau also nicht, dass sie zuletzt das Tier bei sich zu Hause betreut hat.