Rheinmetall ist schon wieder vorn, Vonovia Schlusslicht

Im Zweifelsfall sollte man eher die beste Aktie eines Jahres kaufen als die schlechteste. Doch nicht immer zeigt sich ein so eindeutiges Bild.

Im Zweifelsfall, so zeigt die Statistik, sollte man am Ende eines Jahres eher die beste Aktie eines Index kaufen als die schlechteste – obwohl Erstere oft teuer und Letztere günstig erscheint. Doch gute Aktien tendieren dazu, sich auch in den Folgejahren überdurchschnittlich gut zu entwickeln. Nun gibt es zweifellos wichtigere Kriterien, auch kann man im Einzelfall mit derlei simplen Strategien grauslich einfahren.



Für den Frankfurter Leitindex hat sich die Börsenregel zuletzt aber geradezu bilderbuchmäßig bewahrheitet. Die beste von 30 DAX-Aktien im Vorjahr war die des Rüstungskonzerns Rheinmetall, die schlechteste die des Immobilienunternehmens Vonovia. Wer zu Jahresbeginn einfach Rheinmetall kaufte und von Vonovia die Finger ließ, sollte bis dato recht behalten. Auch heuer ist Rheinmetall der beste DAX-Titel, auch heuer ist Vonovia der schlechteste. Wer hingegen vorschnell annahm, der Markt müsste inzwischen doch wohl die Folgen des Ukrainekriegs und der Zinswende eingepreist haben, und zu Vonovia umschichtete, hat verloren.