Nun kommen die Sparzinsen zurück

Während kleinere Banken mit attraktiven Angeboten locken, sind die Konditionen bei großen Instituten nach wie vor mickrig. Die Inflation ist ohnedies noch lange deutlich höher. Die „Presse“ hat sich angesehen, wo wie viel zu holen ist.

Wien. Die Ankündigung schlug in den einschlägigen Wirtschafts- und Finanzseiten in Deutschland hohe Wellen: Die ING bietet neuen und bestehenden Kunden drei Prozent Zinsen. Einen Dreier vor dem Komma auf täglich fällige Spareinlagen – das gab es tatsächlich schon lange nicht, weder in Deutschland noch in Österreich (hier hat sich die ING aus dem Privatkundengeschäft zurückgezogen, die Bank99 hat die Kunden übernommen). Ein Blick ins Kleingedruckte sorgte freilich gleich für Ernüchterung: Das Angebot gilt nur für sechs Monate. Mit drei Prozent und sogar noch mehr locken inzwischen auch andere Institute, allerdings muss man das Geld länger liegen lassen. Sind jetzt also rosige Zeiten für Sparer ausgebrochen?



Mitnichten, denn so weit ist es noch lange nicht. Aber auf jeden Fall sei endlich Bewegung in die Zinslandschaft gekommen, betont Martin Spona, Vertriebschef und Finanzspezialist beim Onlinevergleichsportal Durchblicker. Nach der jahrelangen Nullzinsphase haben die US-Notenbank Fed und einige Monate später die Europäische Zentralbank als Reaktion auf die explodierende Inflation im Vorjahr mit Zinsanhebungen begonnen. In den USA gab es inzwischen neun Zinsschritte, im EU-Raum sechs. Der Leitzinssatz liegt damit in der Spanne von 4,75 bis fünf bzw. bei 3,5 Prozent. Das dürfte noch nicht alles gewesen sein.

Langfristige Prognose ist schwierig