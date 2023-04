Eine pinke Macherin – aber keine Verkäuferin eigener Erfolge

Andrea Klambauer führt das Team der Neos an. Ziel der Frontfrau ist es, in Salzburg weiter zu regieren.

Salzburg. Andrea Klambauers Einstieg in die Landespolitik war ein Sprung ins kalte Wasser. Sie trat 2018 auf der Liste der Neos in Salzburg hinter dem Gastronomen und Hotelier Sepp Schellhorn an, der damals auch im Nationalrat saß und wegen seiner Bekanntheit für die Neos auf Platz eins kandidierte. Klambauer, seit 2016 Regionalkoordinatorin für die Neos im Pongau, kannte damals so gut wie niemand. Nach den erfolgreichen Koalitionsverhandlungen mit ÖVP und Grünen war klar, dass die Neos nicht nur im Landtag sitzen, sondern auch einen Regierungssitz übernehmen.



Ohne jegliche politische Erfahrung wurde Klambauer, die zuvor als Personalmanagerin für Eurofunk Kappacher in St. Johann im Pongau gearbeitet hatte, über Nacht zur Landesrätin. Und sie bekam mit Wohnen, Kinderbetreuung, Familien und Integration Ressorts, in denen man wenig richtig und viel falsch machen kann. Doch wenn es der 46-jährigen gebürtigen Wienerin an etwas nicht mangelt, dann an dem Mut, sich bietende Chancen auch zu ergreifen. Sie nahm die Herausforderung an und arbeitete sich mit Akribie in die politischen Abläufe und inhaltlichen Fragen ein.