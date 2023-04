Eifersüchtige Ehemänner und das richtige Geschlecht

Womit wir uns vor neugierigen Blicken schützen. Und heißt es nun der, die oder das Rollo?

Zieh das Rollo zu, sagt die Freundin. Und irgendwie setzt in diesem Moment Zweifel ein. Nicht wegen des Zuziehens, das ist schon okay, wenn man schlafen will. Wegen des Wortes, das sie gerade verwendet hat – und wegen des Artikels davor. Denn im Hinterkopf ist der Begriff für den aufrollbaren Fenstervorhang mit einem weiblichen Artikel abgespeichert, also die Rollo. Und Sie werden es nicht glauben, beides ist richtig. In Österreich ist das Rollo nämlich die Rollo, in Deutschland ist es umgekehrt. Abgesehen davon wird von Deutschen in der Regel das Rollo am Ende mit kurzem o ausgesprochen, während in Österreich (und Bayern) am Ende ein langes o steht – was sprachlich auch naheliegender ist, kommt der Begriff doch aus dem Französischen: Le rouleau, übersetzt so viel wie Rolle, ist dort übrigens männlich. (Abgesehen davon kennen Franzosen den Begriff gar nicht in der Bedeutung von Rollvorhang.)

Auch im Deutschen wurde ursprünglich die französische Variante verwendet, Arthur Schnitzler schrieb etwa im „Reigen“ von den „herabgezogenen Rouleaux“, also mit französischer Pluralbildung. In der eingedeutschten Variante schreibt man aber jetzt Rollos.

Wenn Sie nun also Zweifel über korrekte Schreibung und Genus von Rollo hegen, verwenden Sie doch einfach Jalousie. Das ist halt technisch etwas anderes, nämlich ein Fensterladen aus beweglichen Latten, aber man kann damit auch das Fenster abdunkeln. Der Begriff kommt, wenig überraschend, auch aus dem Französischen, wo er für Neid und Eifersucht steht. Einst wollte der eifersüchtige Ehemann seiner Frau zwar die Möglichkeit geben, nach draußen zu sehen, doch sollte von außen kein Blick in ihr Zimmer gelangen, so die Legende. Und so kam die Jalousie zu ihrem Namen.

Wie, das alles ist Ihnen zu kompliziert? Na gut, dann besorgen Sie sich halt einfach einen Vorhang.

