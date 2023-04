Zeit für Bilanz: Wie gut war unser Covid-Management?

Waren die einzelnen Maßnahmen gerechtfertigt und vertretbar? Messlatte der Manöverkritik sollte Prinzip der Vorsorge sein.

Der Autor Thomas Jakl (* 1965) ist Biologe und Erdwissenschaftler. Er arbeitete bis 1991 an der Uni Wien, wechselte dann ins Umweltministerium.



Inzwischen ist er in leitenden Funktionen im Bereich des Umweltschutzes in verschiedenen nationalen und internationalen Institutionen tätig. Unter anderem ist er Mitglied des Vorstandes des Forums Wissenschaft und Umwelt; er war Vorsitzender des Verwaltungsrates der EU-Chemikalienagentur.

Nach dem Abflauen der Pandemie ist nun weltweit „Manöverkritik“ angesagt, um die gesetzten Maßnahmen zu beurteilen. Nach Treffsicherheit, verursachten Kollateralschäden, Effizienz, Rechtmäßigkeit, Verhältnismäßigkeit. Das ist ein zweifellos wichtiges Unterfangen. Schließlich wollen wir auf Basis dieser vergleichenden Untersuchungen auch lernen, was der beste Maßnahmenmix für zukünftige, ähnlich gelagerte Krisensituationen ist.

Den perfekten Königsweg ist kein Land gegangen, und jedes Land wird von anderen lernen können. Das politisch und sozialpsychologisch wichtigste Kriterium all dieser Bilanzen wird jedoch sein: Waren die einzelnen Maßnahmen gerechtfertigt und vertretbar? Und dies vor dem Hintergrund einer sich ständig ändernden Erkenntnislage und eines sich ständig erweiternden Erfahrungshorizonts.

Der dafür entscheidende Grundsatz, nach dem sich die europäische Umweltpolitik und – durch die Judikatur des EuGH im Zuge der BSE-Krise – auch zunehmend die Gesundheitspolitik ausrichtet, ist das Prinzip der Vorsorge. Es ist als Messlatte für die Beurteilung des Covid-Managements zentral, da es den Umgang mit wissenschaftlicher Evidenz regelt. So ist nach diesem Prinzip das Einschreiten zum Schutz der Gesundheit dann geboten, wenn die vorhandenen Daten ein Risiko plausibel und realistisch machen. Dies gilt vor allem auch dann, wenn die Datenlage keine vollständig wissenschaftliche Gewissheit bietet.

Handeln bei Restunsicherheit

Auch die Impfstoffe sorgten für Diskussionen: etwa zu theoretisch möglichen langfristigen Nebeneffekten oder zum tatsächlichen Beitrag der einzelnen Vakzine zum Ausmaß des Schutzes vor Infektion und Erkrankung. Zu diesen und vielen zusätzlichen Fragen lieferte die Wissenschaft täglich neue Befunde unterschiedlicher Qualität, die es notwendig machten, das aktuelle Instrumentarium für Risikobewertung und Risikomanagement ständig zu hinterfragen, zu ergänzen und neu auszurichten.

Für viele Entscheidungen wäre eine belastbarere Datengrundlage wünschenswert gewesen – doch gebietet das Vorsorgeprinzip, schützende Maßnahmen zu setzen ohne sich der „Paralyse durch Analyse“ auszuliefern und damit Menschenleben zu gefährden. Viele „Expertinnen und Experten“ erliegen nämlich heute der Versuchung – auf Basis des jetzigen Wissensstandes – Maßnahmen zu kritisieren, die bei zwar mangelnder Evidenz doch gut begründet eben vorsorglich zu treffen waren.

Die EU-Kommission hat in ihrer Mitteilung zum Vorsorgeprinzip schon vor mehr als 30 Jahren festgehalten, dass die vorsorglich gesetzten Maßnahmen einer ständigen Überprüfung und einer allfälligen Weiterentwicklung zu unterziehen sind, um den zunehmenden Erkenntnisstand korrekt abzubilden.

Schutzmaßnahmen, die zunächst geboten schienen, wurden (neuen Erkenntnissen entsprechend) revidiert – ihre Effektivität zu beurteilen war ein stetiger Lernprozess. So hält die Vorsitzende des Senats der Med-Uni Wien, Maria Sibilia, folgerichtig fest: „Wir bekennen uns, anlehnend an die Empfehlung der Bioethikkommission, zu einem transparenten, auf wissenschaftlichen Erkenntnissen basierenden Diskurs zur Aufarbeitung der Pandemie, um damit für zukünftige Entwicklungen Wissen zu generieren.“

Es gibt Verbesserungsbedarf

Die Covid-19-Risikomanager waren dem Vorsorgeprinzip entsprechend zu stetigem Lernen und darauf aufbauend stetigem Nachjustieren geradezu verdammt. Die Maßnahmen waren zudem mit tiefgreifenden Einschnitten in den Alltag verbunden.

Eine nüchterne Analyse wird sicher handwerkliche Defizite und Bruchlinien in der Argumentation zutage fördern. Unzweifelhaft besteht Verbesserungsbedarf. Die Verantwortlichen jedoch im Nachhinein pauschal für ihr Eingreifen zu verurteilen und die Anpassung verfügter Maßnahmen (ihren Hintergrund verkennend) als willkürlich zu verdammen, zeugt nur von völligem Unverständnis gegenüber der Situation, die rasche Entscheidungen auf Basis des Vorsorgegrundsatzes verlangte.

Auch unter „ExpertInnen“ gab und gibt es zudem üble Krisengewinnler. Zum Zweck der eigenen Profilierung instrumentalisierten und befeuerten sie die bestehendeUngewissheit, überzeichneten wild kritisierend und fischten im trüben Gewässer der Schwurbler nach willigen „Klickern“ und Käufern ihrer teils obskuren Werke. Diese Personen „infizierten“ auch die Einstellung gegenüber der Impfung – das Schüren von Zweifeln, das Überzeichnen von Gefahren wurde zum Marketinginstrument und kostete letztendlich Menschenleben.

Welche Mittel zur Förderung der Impfung gewählt wurden, ist sicher wert, untersucht zu werden – dass dies jedoch absolut geboten war, steht außer Zweifel. Sobald (geprüfte und zugelassene) Impfstoffe verfügbar waren, gebot vorsorgebasiertes Handeln natürlich, unmittelbar Maßnahmen zur Sicherung einer optimalen Durchimpfungsrate zu setzen. Hier war die wissenschaftliche Unsicherheit hinsichtlich des Nutzens vergleichsweise gering. Zigtausende Leben wurden gerettet, Hunderttausende vor schweren Verläufen bewahrt. Trotzdem hält sich unter denen, die von einem „Corona-Chaos“ sprechen, nach wie vor hartnäckig die Haltung, die Impfung habe kaum etwas gebracht. Da bleibt man sprachlos zurück.

Die Omnipräsenz von Auffassungsunterschieden hat zu einer der Fakten überdrüssigen Gesellschaftsschicht des „Nicht-wissen-Wollens“ geführt, wie es EduardKaeser in der „NZZ“ genannt hat. Dieses „Nicht-wissen-Wollen“ rührt aber auch, so Alexander Bogner jüngst im „Presse“-Spectrum, von der einschränkenden Wirkung wissenschaftlicher Erkenntnisse her: „Wir können uns die Welt nicht nach eigener Façon zusammenbasteln – das rationale Weltbild der Wissenschaft zieht hier klare Grenzen.“ Sich unter den Schutzmantel der Meinungsfreiheit flüchtend, gedieh so eine Fakten verleugnende Trotzhaltung, die den Maßnahmen zur Bekämpfung der Pandemie generell ihre Sinnhaftigkeit absprach.

Verpflichtung zur Transparenz

Die Anwendung des Vorsorgeprinzips verpflichtet nicht nur zum Handeln und zur ständigen Überprüfung gesetzter Maßnahmen, sondern auch zur Transparenz. Bei der anstehenden Analyse darf man sich auch Erkenntnisse für eine zukünftige Kommunikationsstrategie erhoffen, die den dynamischen Prozess eines vorsorgeorientierten Handelns begleiten sollte. Auch wenn uns bewusst sein muss, dass rationales, erklärendes Darstellen an vielen mittlerweile vorbeigeht.



("Die Presse", Print-Ausgabe, 17.04.2023)