Alpen-Kapitän Felix Gall: Die Fahrt in die Weltspitze

Neuerdings an vorderster Front: Felix Gall (r.) will bei der Tour of the Alps auftrumpfen. Getty Images

Richtungsweisende Wochen für den Osttiroler mit Alps-Tour und Giro.

Lienz. Voller Selbstvertrauen steuert Radprofi Felix Gall in Richtung Giro d'Italia. Die Frühjahrsleistungen des Osttirolers beeindruckten, vor allem bei der hochkarätig besetzten Baskenland-Rundfahrt kletterte er mit einigen der weltbesten Klassementfahrern mit. Bei der heute in Tirol beginnenden Tour of the Alps (14 Uhr, live Eurosport) will er diese Fahrt fortsetzen – als Kapitän des französischen AG2R-Teams. „Die Form ist optimal“, sagt Gall. Ob der 25-Jährige anschließend auch beim Giro auf die Gesamtwertung losgehen wird, ist allerdings noch offen.

Dass er bei einwöchigen Rundfahrten auf schwierigstem Terrain selbst spanische Asse wie Mikel Landa und Enric Mas fordern kann, stellte Gall im Baskenland unter Beweis. „Mit Sicherheit mein bestes Rennen. Ich habe wieder einen Schritt gemacht, was die Leistungsfähigkeit betrifft“, berichtet der in Nordspanien letztlich zehntplatzierte Gall. Bei sechs Etappen war er viermal in die Top Ten gefahren, am Ende fehlten 1:50 Min. auf Gesamtsieger und Tour-de-France-Champion Jonas Vingegaard. „Es war cool zu sehen, dass ich mit den Besten mitfahren kann. Ich habe mich vor keinem verstecken müssen – außer vor Vingegaard. Ich denke, dass ich in der Weltspitze angekommen bin“, erklärte der Juniorenweltmeister von 2015. Lediglich in den Sprints und bei der einen oder anderen taktischen Entscheidung hätte er sich noch besser anstellen können. „Es ist noch ein bisschen so, dass ich im Finale mit den großen Leuten und auf mich alleine gestellt noch zu viel Respekt habe.“

Bereits 2022 hatte Gall im Baskenland als Zwölfter aufgezeigt und war danach Sechster der Tour of the Alps geworden. Sein erster Giro verlief jedoch nicht nach Wunsch. Heuer wähnt er sich aufgrund reibungsloser Vorbereitung ohne Krankheit aber stärker. „So eine Konstanz wie in den vergangenen Monaten habe ich zum ersten Mal.“ Mehrere Trainingslager in Spanien samt erhöhtem Umfang sorgten für eine gute Basis. Und auch im Rennbetrieb läuft es seit Mitte Februar vielversprechend, wie unter anderem Platz neun beim Gran Premio Miguel Indurain und eine starke Tirreno-Adriatico-Woche belegen.

Namhafte Rivalen

Der bisher ideale Aufbau soll beim dreiwöchigen Giro (ab 6. Mai) Früchte tragen. Ob er bei der Italien-Rundfahrt als Co-Kapitän neben Aurélien Paret-Peintre antritt oder eher auf einzelne Etappen losgeht, steht noch nicht fest. Letzte Aufschlüsse soll die Alps-Tour bringen, die nach dem Auftakt im Alpbachtal über vier weitere anspruchsvolle Etappen nach Bruneck führt. „Ich möchte auch da auf Gesamtwertung fahren, das sollte eigentlich hinhauen. Danach werden wir weiterschauen, wie weit das für den Giro Sinn macht.“

In den Alpen bekommt es Gall unter anderem mit Ex-Giro-Sieger Tao Geoghegan Hart, Ex-Tour-Sieger Geraint Thomas, Alexander Wlasow und Rigoberto Uran zu tun. Für Gall steht heuer mit der Vuelta a España im Spätsommer sogar noch eine zweite Grand Tour im Rennkalender. Mittelfristig ist freilich auch die Tour de France das große Ziel. „Sicher willst du da unbedingt einmal dabei sein, keine Frage.“ (red.)

KLASSIKER Das Amstel Gold Race läutete am Sonntag die „Ardennen-Woche“ im Radsport ein. Auf den 253,6 km von Maastricht nach Valkenburg (33 Anstiege, 3266 Höhenmeter) siegte Tadej Pogačar. Weiter geht es mit La Flèche Wallonne (Mittwoch) und dem Monument Lüttich-Bastogne-Lüttich (Sonntag, je live Eurosport).

("Die Presse", Print-Ausgabe, 17.04.2023)