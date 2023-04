Briefing

Der Sudan könnte „zerreißen": Bei Gefechten im Sudan sind nach Angaben der Weltgesundheitsorganisation bisher mindestens 83 Menschen ums Leben gekommen und mehr als 1126 weitere verletzt worden. Der Politologe Gerrit Kurtz befürchtet, dass die Konkurrenz von Abdel Fattah al-Burhan und Mohammed Hamdan Daglo das flächenmäßig drittgrößte Land Afrikas in eine lange Krise stürzt. Mehr dazu.

Angela Merkel erhält höchsten deutschen Orden: Deutschlands Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier zeichnet die frühere Bundeskanzlerin heute Abend mit dem Großkreuz des Verdienstordens der Bundesrepublik in besonderer Ausführung aus. Bisher erhielten diese höchste mögliche Ehrung nur die früheren Kanzler Konrad Adenauer und Helmut Kohl (alle CDU).

Prozess gegen Ex-Fußballerin in Niederösterreich: Die frühere ÖFB-Spielerin Nina Burger muss sich heute wegen grob fahrlässiger Tötung vor dem Landesgericht St. Pölten verantworten. Hintergrund ist ein Autounfall in Langenrohr: Der 35-Jährigen wird eine Alkoholisierung von zumindest 0,78 Promille in Verbindung mit Übermüdung vorgeworfen. Bei der Pkw-Kollision am 25. November 2022 kam ein 37-Jähriger ums Leben. Im Fall einer Verurteilung drohen Burger bis zu drei Jahre Haft.

Dominic Thiem holt sich mentale Hilfe: Der ehemalige US-Open-Sieger hat eine Serie an Niederlage hinter sich. Zunächst wollte er diese alleine bewältigen. So erklärte er noch im März, auf einen Mentaltrainer verzichten zu wollen. Nun klingt Österreichs Tennisstar anders: "Ich habe extern Hilfe genommen, was sehr gut war. (...) Dann macht Tennis auch wieder mehr Spaß, wenn man besser spielt.“ Mehr dazu.

G7 üben Schulterschluss gegen China und Russland: Chinas Verteidigungsminister Li Shangfu hebt bei einem Treffen mit Russlands Präsidenten Wladimir Putin die „sehr starken Beziehungen" der beiden Länder hervor. „Sie sind besser als die militärischen und politischen Allianzen aus der Zeit des Kalten Krieges", meint er. Die G7 veranlasst das zu einer Warnung: „Wir werden jegliche einseitigen Versuche zurückweisen, den Status quo durch Gewalt zu ändern“, sagt Japans Außenminister Yoshimasa Hayashi vor den heutigen Beratungen der G7.

Ex-Spionagechef sagt vor Gericht aus: Der Amtsmissbrauch-Prozess gegen mehrere Ex-Spitzenbeamte des mittlerweile aufgelösten Bundesamtes für Verfassungsschutz und Terrorismusbekämpfung (BVT) wird heute mit der Befragung des Ex-Spionagechefs Bernhard P. fortgesetzt. Worum es geht, weiß Manfred Seeh. Mehr dazu.

Dann wäre Sebastian Kurz noch Kanzler: Die ÖVP will das Zitieren aus Strafakten verbieten. Das wäre ein schwerer Schlag gegen die freie Berichterstattung, schreibt Martin Fritzl in der Morgenglosse.