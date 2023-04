Ex-Fußballerin Nina Burger steht in St. Pölten vor Gericht

Die frühere ÖFB-Nationalteamspielerin muss sich wegen grob fahrlässiger Tötung verantworten. Sie soll bei einer Pkw-Kollision alkoholisiert und übermüdet gewesen sein.

Die frühere ÖFB-Nationalteamspielerin Nina Burger muss sich am Montag nach einem Autounfall in Langenrohr (Bezirk Tulln) wegen grob fahrlässiger Tötung vor dem Landesgericht St. Pölten verantworten. Der 35-Jährigen wird eine Alkoholisierung von zumindest 0,78 Promille in Verbindung mit Übermüdung vorgeworfen. Bei der Pkw-Kollision am 25. November vergangenen Jahres kam ein 37-jähriger Lenker ums Leben. Im Fall einer Verurteilung drohen Burger bis zu drei Jahre Haft.

Die ehemalige Spitzenfußballerin dürfte laut früheren Polizeiangaben kurz vor 5.30 Uhr mit ihrem Auto auf der B19 nach rechts auf das Bankett geraten sein und daraufhin nach links ausgelenkt haben. Sie prallte gegen das Auto des 37-Jährigen. Der Niederösterreicher starb noch an der Unfallstelle. Burger wurde mit Verletzungen in das Universitätsklinikum Tulln gebracht.

(APA)