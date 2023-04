Briefing

Wir starten mit Ihnen in den Nachrichtentag und geben Ihnen einen schnellen Überblick über die wichtigsten Themen des Morgens.

Klage gegen "grüne" Atomkraft: Greenpeace bringt eine Klage gegen die EU-Kommission wegen der Einstufung von Gas- und Atomkraftwerken als klimafreundlich ein. Die Umweltschutzorganisation will beim Europäischen Gerichtshof erwirken, dass Gaskraftwerke und Atomkraftwerke nicht als nachhaltige Investitionen deklariert werden. Auch der WWF zieht vor Gericht - gegen die Aufnahme von Erdgas in die "Klima-Taxonomie" der EU ein. Mehr dazu.

Elon Musk plant "maximal wahrheitssuchende KI": Der Tesla-Chef will ein neues KI-Unternehmen als Konkurrenz zum ChatGPT-Betreiber OpenAI gründen. "Ich werde etwas starten, das ich 'TruthGPT' nenne, eine maximal wahrheitssuchende Künstliche Intelligenz, die versucht, die Natur des Universums zu verstehen", sagt Musk. Eine solche KI-Entwicklung werde der beste Weg zur Sicherheit sein. Mehr dazu.

Wurde Mikl-Leitner unrechtmäßig gewählt? Verfassungsjurist Karl Stöger räumt einer etwaigen Anfechtung der Wahl von Johanna Mikl-Leitner zur niederösterreichischen Landeshauptfrau gute Chancen ein. Ihr Amtskollege, Peter Kaiser (SPÖ), soll indes heute zum Landeshauptmann von Kärnten angelobt werden. Mehr dazu.

Emmanuel Macron rechtfertigt sich: Frankreichs Präsident verteidigt in einer TV-Ansprache seine umstrittene Pensionsreform. Zur Anhebung des Pensionseintrittsalters von 62 auf 64 Jahre habe es keine Alternative gegeben, so Macron. Ansonsten hätten die Beiträge erhöht oder das Niveau gesenkt werden müssen. "Wird diese Reform akzeptiert? Offensichtlich nicht, und trotz monatelanger Konsultationen konnte kein Konsens gefunden werden, und ich bedauere das", erklärt er. Mehr dazu.

Russische Truppen und Wagner kämpfen um Bachmut: Bei der Schlacht um die ukrainische Stadt Bachmut im Gebiet Donezk gehen die russischen Truppen und die Privatarmee Wagner nun gemeinsam gegen die Verteidiger vor. Russische Erstürmungseinheiten, darunter Fallschirmjäger, hätten zwei Viertel im Nordwesten und im Zentrum von Bachmut eingenommen, heißt es aus dem russischen Verteidigungsministerium. Das Kriegsgeschehen im Livebericht.

Angela Merkel, Greatest Of All Time? Mit einem Orden wird die deutsche Altkanzlerin in eine Reihe mit Legenden wie Konrad Adenauer und Helmut Kohl gestellt. Nun wird wieder einmal überlegt, wie ihre Ära zu bewerten ist, schreibt Christoph Zotter in der Morgenglosse.

Indien erwacht - und ist hungrig: Indien hat China als bevölkerungsreichstes Land der Welt abgelöst. Was das für Europa bedeutet, welches ambivalente Verhältnis zu Russland besteht und welche Rolle Indien im Kampf gegen den Klimawandel spielt, hören Sie im Podcast.