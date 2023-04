Emma Watson ist zurück auf Instagram

In ihrer Auszeit habe sie mehr über sich gelernt und einige Dinge erlebt, wie die Harry-Potter-Schauspielerin schreibt.

Die britische Schauspielerin Emma Watson hat sich nach einer längeren Auszeit von sozialen Medien wieder, zur Freude ihrer Fans, auf Instagram zurückgemeldet. So gab es gleich zwei Gegebenheiten zu feiern, Watson feierte am Samstag nämlich auch ihren 33. Geburtstag. Ganz offenbar zelebrierte sie den Anbruch des neuen Lebensjahres mit Prada. In diversen Looks des Luxuslabels ließ sie sich ablichten, schon an ihrem letzten Geburtstag, wie sie unter einem der Bilder verrät. „Da war ich aber noch nicht bereit, aus meinem Covid-Kokon herauszukommen.“

Was sie in ihrer jahrelangen Abwesenheit von Social-Media erlebt hat, schreibt die aus Harry Potter bekannte Schauspielerin unter dem letzten Bild. Sie sei einen Schritt zurückgetreten vom Leben und habe indessen viel gelernt. „Ich habe surfen gelernt (schlecht), bin auf Pferden geritten (das lief besser), ich habe eine Menge Therapie gemacht (JAAA Therapie!)“, liest es sich da. Auch über die Liebe habe sie mehr gelernt und darüber, was es bedeutet, eine Frau zu sein.

Umweltinvestitionsfonds und Regie

Während der Zeit habe sie ihre beiden Großeltern verabschiedet, aber auch beruflich ist einiges bei der Britin passiert. So gründete sie etwa einen Umweltinvestitionsfonds für Frauen, für ihren ersten Werbespot hatte sie außerdem Regie geführt. „Drei Jahre hat es gedauert, bis ich endlich eine tägliche Routine gefunden habe. Und ich kann sie tatsächlich länger als ein paar Tage am Stück durchhalten“, schreibt Watson. Für die Zeit bedankt sie sich bei Freundinnen und ihrem Bruder.

