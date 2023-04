Was gelingt Ilzers Mannschaft im Saison-Endspurt?

Was gelingt Ilzers Mannschaft im Saison-Endspurt? GEPA pictures

Sturm Graz holt mit erfrischendem Konter-Spiel auf - zwei Punkte trennen Ersten und Zweiten und am Sonntag steigt damit das „Spiel des Jahres". Die Parallelen zu Deutschland? Gelingt die Wachablöse - oder war alles bloß Kalkulation?

So sehr man geneigt ist, nach dem spektakulären 3:3 im 339. Derby auf Rapids seit 2016 währender Sieglosigkeit im eigenen Stadion gegen Stadtrivalen Austria zu schauen, die wahre und richtungsweisende Entscheidung im österreichischen Fußball fällt außerhalb der Wiener Stadtgrenzen. Die Bundesliga erlebt womöglich am Sonntag eine Wachablöse, es steht eine seit Jahren nicht mehr von solch Brisanz geprägte Partie an: Erster gegen Zweiter, Salzburg gegen Sturm Graz – getrennt durch zwei Punkte und sehr viele tippen darauf, dass der Sieger dieses Duells dem Meistertitel nahe ist.

Sturm Graz, weiterhin auffallend souverän betreut von Trainer Christian Ilzer, schickt sich an, Seriensieger Salzburg vom Thron zu stoßen. Was allen anderen Klubs im vergangenen Jahrzehnt – 2013 war Austria der letzte Meister, der nicht aus Salzburg kam – gründlich misslungen ist, können jetzt die „Schwoazen“ schaffen. Es ist alles, nur kein Märchen, obschon jedes Vorzeichen dafür sprechen würde, wenn man die ewigen finanziellen Unterschiede vorschiebt oder (kolportierte) Kaderwerte vergleicht. Es ist Folge harter Arbeit, des Glaubens, Wollens – der Vision. Dafür allein könnte man Ilzer und Sturm-Präsident Christian Jauk schon ein Denkmal setzen.