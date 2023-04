13- und 14-Jähriger überfallen Bäckerei in Klagenfurt

Die beiden Teenager stahlen mehrere hundert Euro. Die Polizei konnte sie am nächsten Tag jedoch ausforschen.

Zwei Burschen, 13 und 14 Jahre alt, haben am vergangenen Freitag zu Mittag eine Bäckerei in Klagenfurt überfallen. Sie stießen eine Angestellte mehrmals gegen die Registrierkasse und zwangen sie, diese zu öffnen. Beide waren maskiert, sie entkamen mit mehreren hundert Euro Bargeld, wurden aber am nächsten Tag ausgeforscht, teilte die Polizei am Montag in einer Aussendung mit.

Von den Jugendlichen lag eine recht genaue Täterbeschreibung vor, weshalb rasch ihre Identitäten feststanden. Samstagfrüh wurde der 14-jährige Bursche in der Wohnung seiner Eltern festgenommen. Die beiden gaben zu, in der Nacht auf Freitag einen weiteren Raubüberfall auf ein Lokal und einen Einbruch versucht zu haben.

(APA)