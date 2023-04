Was vom großen Regen bleibt

(c) Imago

Mit der Region um Wiener Neustadt traf der starke Regen unter anderem eines der trockensten Gebiete Österreichs, wo etwa der Föhrensee zuletzt ausgetrocknet war.

Er traf mit die trockensten Regionen, in Mengen, wie oft Jahre nicht: Aber die großen Probleme hat der Regen nicht gelöst.

Nach dem großen Regen der vergangenen Woche, des Wochenendes, ist das Aufatmen groß – bei den einen, weil er endlich vorbei ist. Bei vielen anderen, weil die Folgen der großen Trockenheit endlich ein wenig gelindert sind.

So haben die Regenfälle etwa im burgenländischen Seewinkel zu einer leichten Entspannung der Lage geführt. Der Wasserstand des Neusiedler Sees ist zwar mit aktuell 115,09 Metern über Adria am Montag weiter auf einem Tiefststand, aber zuletzt ausgetrocknete Lacken wie der Darscho, die Lange Lacke oder auch der Zicksee waren nach dem starken Regen am Wochenende oberflächlich gefüllt.