Ukrainische Streitkräfte in Bachmut. (c) REUTERS (KAI PFAFFENBACH)

Der ukrainische Menschenrechtsbeauftragte spricht von zahlreichen Videos, die die Verstümmelung, Kastration und Enthauptung durch russische Streitkräfte zeigen sollen.

Vergangene Woche hat ein Video weltweit für Entsetzten gesorgt. Es soll die mutmaßliche Enthauptung eines ukrainischen Kriegsgefangenen zeigen. Es sei nur ein Beweis von vielen, „wie leichtfertig diese Bestien töten", sagte dazu der ukrainische Präsident, Wolodymyr Selenskij, Menschenrechtsorganisationen sprachen von einem weiteren Verstoß gegen das humanitäre Völkerrecht.

Es war nach Angaben des ukrainischen Menschenrechtsbeauftragten, Dmytro Lubinez, aber nicht das einzige Video dieser Art. In den vergangenen Wochen seien Dutzende Videos von öffentlichen Hinrichtungen an sein Büro gespielt worden, sagte er gegenüber der ukrainischen Online-Zeitung "Ukrajinska Prawda“. Und konkretisierte: „Man sieht darauf das Abschneiden des Kopfes, das Abschneiden der Genitalien, das Abschneiden der Ohren, der Nase, der Gliedmaßen."

Einige der Täter konnten identifiziert werden, so Lubinez. Seine Erklärung, weshalb Russland solche Videos in den sozialen Medien verbreite? Zum einen würden sie dazu dienen, die russischen Streitkräfte vor einer eigenen Gefangennahme zu warnen; sie sollen motiviert und bestärkt werden, sich nicht den gegenüberstehenden Streitkräften zu ergeben. „So werden sie auch dich töten, wenn du daran denkst, dich zu ergeben“, sollen sie zeigen. Zum anderen soll das ukrainische Militär, das sich derzeit auf eine Gegenoffensive vorbereitet, eingeschüchtert werden.

Während internationale Stimmen Ermittlungen und Konsequenzen gefordert hatten, nachdem das Video an die Öffentlichkeit geraten war, zweifelte der Kreml an dessen Echtheit. So sagte Kremlsprecher Dmitri Peskow, das Video müsse gründlich geprüft werden, um unter anderem festzustellen, ob es authentisch sei. "In der Welt der Fälschungen, in der wir leben, muss die Echtheit der Aufnahmen untersucht werden", sagte er.

