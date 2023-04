Wie Zugvögel die Langstrecke schaffen

Auch kleine Zugvögel fliegen Tausende Kilometer nonstop. Dabei verbrennen sie neben Fett auch Eiweiß aus ihren Muskeln – aber ganz anders, als man bisher gedacht hat.

Die Gewinnerin ist: 4BBRW. Eine Pfuhlschnepfe dieses spröden Namens flog im Herbst 2020 mehr als 12.000 Kilometer von Alaska nach Neuseeland, nonstop in neun Tagen. Das ist, soweit bekannt, der Weltrekord, belegt durch Satelliten und ein Ringlein am Bein. Auch andere Vogelarten legen zwischen Brutgebiet und Winterquartier Langstrecken zurück, etwa von Europa nach Südafrika. Viele schaffen dabei Tausende Kilometer ohne Zwischenlandung, oft um ein Meer zu überqueren. Darunter zierliche Singvögel, denen man solche Spitzenleistungen kaum zutrauen würde. Wie schaffen sie das?

Vor allem legen sie, bevor die „Zugunruhe“ sie in die Lüfte treibt, ordentlich Fettreserven an – sie tanken quasi voll. Fett ist ein Kraftstoff mit hoher Energiedichte, der sich effizient in leichtem Gewebe speichern lässt, mit wenig Wasserbedarf. Aber Zugvögel zapfen beim Flug auch Proteine (Eiweiß) aus den Zellen ihrer Muskeln und lebenswichtigen Organe an.