Ein Wirtshaus als Zeitkapsel: Aus dem Schwammerlwirt wird das Prost

Alex Kristen hat den Schwammerlwirt seiner Schwiegereltern übernommen – inklusive eines Dachbodens voller Wirtshausgeschichte.

Zu Mittag, wenige Stunden vor der Eröffnung, steht auf einmal Alex Kristens Mutter im Lokal: Mit dem alten Salzfass der Familie, einem noch von der Uroma bestickten Deckerl fürs Brotkörberl und ein paar Tränen in den Augen. Und auch die Taufpatin ist da: Sie, die schon damals auf Kristens Seite war, als er gegen den Willen der Eltern die Matura sausen lassen und lieber Koch werden wollte.

Heute ist Kristen nicht nur Koch, seit Montag führt er auch sein eigenes Wirtshaus: Er hat den ehemaligen Schwammerlwirt seiner Schwiegereltern übernommen, und die kleinen Insignien aus Kristens Familie fügen sich künftig ein in mehr als hundert Jahre Wirtshausgeschichte in Wien-Mauer, die sich im Rahmen des Umbaus beinahe wundersam manifestiert haben.

„Schuld“ ist die neue Lüftung, für die der Dachboden geräumt werden musste – und in dem sich alles fand, was seit (wie Recherchen ergaben) 1903 noch für brauchbar befunden, aber gerade nicht gebraucht worden war. Vieles davon dient nun als Dekoration: Alubecher, mit denen der Wein aus der Schank geschöpft wurde, Gläser und Krügel aus diversen Jahrzehnten. Dazu Blechverpackungen, in denen früher das Paprikapulver oder das Speiseöl von der Kettenbrückengasse kam, grüne Flaschen in allen Größen, in denen Weinbrand und Liköre zubereitet wurden.

Alte Gläser wurden über Jahrzehnte hinweg aufbewahrt. (c) Jana Madzigon

Alte Kisten erinnern an Lieferanten vergangener Zeiten: Die Hütteldorfer Brauerei oder Chabesade, ein deutsches Fruchtsaftgetränk aus den Fünfzigerjahren. „Man sieht an den Dingen, dass das Wirtshaus immer gut gegangen ist“, sagt Ulrike Plichta, die die Gestaltung des Lokals übernommen hat. An alten Zeitungen gab es so viele, dass sie nun zum Schmökern aufgelegt werden können: Etwa eine Ausgabe der „Wiener Bilder“ aus dem Dezember 1910: Ein „illustriertes Familienblatt“, das mit einem (etwas zu sehr illustrierten) Mädchenmord aufmacht.

Schichten freigelegt

Auch in der Stube selbst wurden Schichten freigelegt: Wandmalereien kamen dabei zum Vorschein, alte Tapeten dienen nun gerahmt als Bild. Auch die Einrichtung wird – bis auf die Tische – von Originalen bestritten, von der alten Schank bis hin zu wunderschöne Lampen aus dem Jahr 1920. Von den späteren rustikaleren Modellen wurde einfach der Stoff vom Lampenschirm abgezogen und das Gestänge dann schwarz lackiert.

Dosen wie diese erinnern an frühere Lieferanten. (c) Jana Madzigon

Heißen soll das einstige Weinhaus Prost künftig wieder (fast) so: Das Prost. Den zwischenzeitlichen Namen Schwammerlwirt verdankte das Lokal den Gästen des Luftkurorts Mauer: Nach dem Ausflug in den Wiener Wald traf man sich hier im Gastgarten zur Schwammerltauschbörse.

Gastgarten, Stube, Festsaal: Für Kristen sind es vor allem auch diese baulichen Gegebenheiten, die ein Wirtshaus definieren. Er will es nun neu interpretieren: Mit einer Mischung aus Altwiener Küche und seinen internationalen Erfahrungen, auf heimische Produkte umgelegt. „Weil es Spaß macht“, sagt er, und weil man etwa bei veganen Speisen sonst schnell am Ende ist: „Da gibt's eigentlich nur Krautfleckerln.“

Wiener Küche mit internationalem Einfluss

Die neu interpretierte Wiener Küche, sagt Kristen, sei ihm eigentlich schon in der Lehre „sehr schön dargelegt worden“: Bei Florian Prandstätter im Harry's Time, der ihm zunächst schwer vom Beruf abgeraten, dann aber nachgegeben hatte. Später kochte er bei Mario Lohninger in Frankfurt, dann in Amsterdam und Sao Paolo: Nach Transatlantikflug und drei Stunden Schlaf stand er bei Alex Atala, damals Nummer 4 der besten Köche der Welt, im Lokal. „Er war erstaunt, dass jemand aus Österreich da war.“ Man trank Caipirinha, zwei Tage später fing er an. Atalas altfranzösische Küche interessierte Kristen weniger als dessen zweites, authentisch-brasilianisches Lokal. Carne des Sol, zwei Tage gereiftes Fleisch, „das war viel spannender“.

Offen sein wird das Prost übrigens nur noch abends von Montag bis Freitag: Mit Kristen stehen weitere junge Familienväter in der Küche, denen ein freies Wochenende wichtig ist. Paul, Kristens eineinhalbjähriger Sohn mit Wirtstochter Ricarda Rungaldier, erkundet das Wirtshaus schon.

An dessen Gründer, „Heinrich den Ersten“, erinnert übrigens nicht nur dessen alte Kommode, er ist auch auf den Bierdeckeln präsent: Das Bild zeigt ihn, wie er vor dem Haus auf einem Bankerl sitzt und die Tageslosung in ein Leinensackerl zählt. Selbst das Bankerl ist noch vorhanden.