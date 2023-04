Nyein Chan May kämpft für Freiheit und Demokratie im südostasiatischen Burma/Myanmar. Sie erzählt, wie die Armee das einige Volk foltert, wünscht sich mehr Hilfe vom Westen, erklärt, warum mit der Junta kein Dialog möglich ist – und kritisiert Österreichs Bundespräsidenten.

Nyein Chan May hat schon seit mehr als zwei Jahren kaum Kontakt zu ihren Eltern. Sie seien „irgendwo“ in Burma (Myanmar), „wo genau, das weiß ich nicht“, sagt die Burmesin, die an der Universität Wien an einem Symposium über Burma teilnahm, zur „Presse“. Im Februar 2021, als sich das Militär im asiatischen Land an die Macht putschte, brach die Politologin die Verbindung zur Familie ab: „Ich will sie nicht in Gefahr bringen.“ Die 27-Jährige ist seit Jahren in der Demokratiebewegung aktiv. In Burma droht auch Angehörigen von Aktivisten Gefängnis, Folter oder gar der Tod.



Die junge Frau studiert in Würzburg, in Deutschland war sie auch, als die Junta die Macht an sich riss und die Demokratisierung jäh stoppte. Zurück in die Heimat kann sie nicht. Aber sie kämpfte aus der Ferne für ein freies Burma, gründete den Verein „German Solidarity with Myanmar Democracy“, will, dass man über die Gräuel in Burma Bescheid weiß, etwas dagegen unternimmt.