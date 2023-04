G7 fordern bedingungsloses Ende der Kämpfe im Sudan

(c) Reuters

Zerstörung im Sudan (c) Reuters

Die G7-Runde wirtschaftsstarker Demokratien hat von den Konfliktparteien im Sudan ein sofortiges und bedingungsloses Ende der Kämpfe verlangt. "Wir rufen alle Akteure auf, auf Gewalt zu verzichten, zu Verhandlungen zurückzukehren und aktive Schritte zu unternehmen, um Spannungen abzubauen", heißt es im Abschlusspapier zu den Beratungen der G7-Außenminister. Auch müsse die Sicherheit der Zivilisten, des diplomatischen und humanitären Personals gewährleistet werden.

Zur Gruppe der G7 gehören neben Deutschland und Japan auch Frankreich, Italien, Kanada, die USA und Großbritannien. Japan hat derzeit den Vorsitz.

185 Tote, 1800 Verletzte

Die Vereinten Nationen gehen in dem innerstaatlichen Machtkampf im Sudan von mindestens 185 Toten und 1800 Verletzten aus, darunter viele Zivilisten. Am Wochenende war ein lange schwelender Machtkampf zwischen der Armee des Landes unter Kommando von Machthaber Abdel Fattah al-Burhan und den rivalisierenden Rapid Support Forces (RSF) seines Stellvertreters Mohammed Hamdan Dagalo in offene Gewalt ausgeartet.

Die G7-Runde verurteilte die anhaltenden Kämpfe aufs Schärfste. Sie würden die Bemühungen zur Wiederherstellung des demokratischen Übergangs im Sudan untergraben. "Wir fordern die Parteien auf, die Feindseligkeiten unverzüglich und ohne Vorbedingungen zu beenden", heißt es im Abschlussdokument des Treffens.

(APA/dpa)