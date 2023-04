Zwei Verletzte durch Schüsse in Jerusalem

Die israelische Polizei hegt den Verdacht auf einen Terroranschlag. Nach dem flüchtigen Angreifer wird gefahndet.

In Jerusalem sind am Dienstag zwei Menschen durch Schüsse auf ihr Auto verletzt worden. Das Leben der beiden Männer sei nicht in Gefahr, teilte der Rettungsdienst Magen David Adom mit. Die israelische Polizei erklärte, es bestehe der Verdacht auf einen Terroranschlag. Nach dem flüchtigen Angreifer werde gefahndet.

Dem Rettungsdienst zufolge setzten die beiden Autoinsassen ihre Fahrt zunächst fort, nachdem sie um 07.10 Uhr (Ortszeit, 06.10 Uhr MESZ) angegriffen worden seien. Der Vorfall ereignete sich im Viertel Sheikh Jarrah im von Israel annektierten Ostteil von Jerusalem. Demnach informierten sie die Polizei, bevor sie vom Rettungsdienst versorgt wurden.

(APA/AFP)