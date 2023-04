Eine Liebeserklärung an die pflanzliche Vielfalt

Seltener Weizen aus Anatolien und Bärenwurzel aus Colorado: Wie Biodiversität menschliches Überleben sichert.

Das wohl plakativste Beispiel für Dan Saladinos Argument ist die Banane. Obwohl 1500 Varianten existieren, wird der weltweite Handel von einer einzigen Sorte (Cavendish) dominiert. Da hört es aber nicht auf: Jedes vierte Bier, das weltweit getrunken wird, stammt von demselben Produzenten. Das meiste Schweinefleisch, das vertilgt wird, entstammt derselben Rasse Schwein. Ähnlich steht es um Weizen, Zitrusfrüchte und Saatgut allgemein. Seit 25 Jahren arbeitet Dan Saladino als Food-Journalist für das Rundfunkunternehmen BBC und wurde so zum Zeugen des beispiellosen Verlusts an Diversität im Lebensmittelbereich.

Diese Entwicklung ist weitestgehend menschengemacht und im 20. Jahrhundert, überwiegend nach dem Ende des Zweiten Weltkriegs, entstanden. Um den weltweiten Hunger zu bekämpfen, haben Wissenschaftler mit neuen Technologien, chemischen Düngern, mehr Bewässerung und Gentechnik in erster Linie daran gearbeitet, den Ernteertrag von Getreide wie Reis oder Weizen zu steigern. Diversität fiel diesem Versuch zum Opfer, denn statt vieler Varianten dominierten schließlich die ertragreichsten wenigen den Markt — es war die „Grüne Revolution“.

Vielfalt ist gesund

In seinem Buch „Eating to Extinction“ hält Saladino in zahlreichen Anekdoten fest, wie stark menschliche Kulturtechniken, Kochpraktiken und lokale Identitäten an dem Erhalt bedrohter Sorten festgemacht werden. Abseits der sentimentalen Verbindung zu bestimmten Pflanzengattungen oder Nutztieren ist ihr Erhalt aber auch in vielerlei Hinsicht überlebensnotwendig für den Menschen. Nicht nur enthalten viele bedrohte Pflanzen Eigenschaften, die sich resistent gegenüber veränderten klimatischen Bedingungen oder Befall von Krankheiten erweisen könnten. Auch ist eine vielfältige Ernährung besonders förderlich für eine gesunde Darmflora.

Neben einer argumentativen und persönlichen Einleitung gibt Saladino in seinem Buch einen kurzen Überblick über die Geschichte der Biodiversität und die menschliche Rolle darin, er stellt sowohl Akteure vor, die sich dem Erhalt verschrieben haben, als auch einzelne besonders kuriose rare Lebensmittel: Hadzda-Honig in Tansania, Bärenwurzel in Colorado, Kavılca-Weizen aus Anatolien.